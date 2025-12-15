Policija je, po prijavi događaja, preduzela mere iz svoje nadležnosti, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će dalje postupati u ovom slučaju
PRETIO SUGRAĐANINU PREKO TELEFONA, OVAJ GA PRIJAVIO POLICIJI Krivična prijava protiv muškarca (63) iz Prijepolja zbog ugrožavanja sigurnosti
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv M. L. (63) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
- Kako se sumnja, M. L. je 13. decembra ove godine putem telefona pretio pedesetpetogodišnjem muškarcu iz Prijepolja - saopšteno je iz policije.
Policija je, po prijavi događaja, preduzela mere iz svoje nadležnosti, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će dalje postupati u ovom slučaju.
