Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prijepolju, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv M. L. (63) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

- Kako se sumnja, M. L. je 13. decembra ove godine putem telefona pretio pedesetpetogodišnjem muškarcu iz Prijepolja - saopšteno je iz policije.

Policija je, po prijavi događaja, preduzela mere iz svoje nadležnosti, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će dalje postupati u ovom slučaju.

Kurir.rs/Rina

Ne propustiteHronikaHOROR NA NOVOM BEOGRADU! PRIMORAVALI MUŠKARCA DA BONSEKOM SUPRUZI SEČE KOSU! Policija uhapšenima pronašla srp, pajser i selotejp traku
policija ,noć
HronikaTELEFONOM PRETIO SMRĆU TUŽITELJKI U BRUSU Hapšenje u Brusu zbog ugrožavanja sigurnosti: Muškarcu (57) ekspresno stavljene lisice na ruke!
322.jpg
HronikaPRETIO DIREKTORIMA JKP DA ĆE IH POBITI: U Smederevskoj Palanci uhapšen muškarac zbog ugrožavanja sigurnosti!
lisice-hapsenje.jpg
HronikaINCIDENT U BEOGRADU: Muškarac (37) došao u 4 ujutru u poznati klub, počeo da tuče radnika, nasrnuo i na policajca
xxxx02-news1-dado-djilas.jpg