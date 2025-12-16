Slušaj vest

Brajan Volš osuđen je za ubistvo prvog stepena zbog smrti njegove supruge Ane Volš u januaru godine. Veće je, inače, većalo oko šest sati pre nego što je donelo ovu odluku.

A više o ovom slučaju govorila je za Kurir televiziju novinarka Ljiljana Keković:

Ljiljana Keković Foto: Kurir Televizija

- On je proglašen za ubistvo Ane Volš, svoje supruge, u prvom stepenu. Koliko je meni poznato, to znači da je to najgora moguća opcija po njega, jer je planirao ubistvo, izvršio ga na jedan hladokrvan i svirep način. Da je porota odlučila da je to ubistvo drugog stepena, to bi značilo ono što je on i pokušao sa svojom odbranom da prikaže - da je Ana stradala nekim nesrećnim slučajem ili slučajnom smrću, da on nema sa tim veze, a da je posle u paničnom strahu, kako će objasniti tu njenu iznenadnu smrt, radio to što je uradio isekao je njeno telo - kaže Keković i dodaje:

- Međutim, očigledno, na osnovu izvedenih dokaza i na osnovu svedočenja, utvrđeno je da je on i pre samog ubistva na internetu istraživao u kojoj državi u Americi je najbolje se razvesti, pa je istraživao i nešto vezano za to kako uništiti telo, kako da se uništi smrad pri raspadanju i neke druge stvari.

Foto: AP Mark Stockwell

"Porota nije nasela na ono što je hteo da prikaže"

Volš se sada suočava sa kaznom do 20 godina zatvora zbog obmanjivanja policije, što je pojačanje kazne zbog osude za ubistvo i može biti osuđen na još tri godine zbog priznanja krivice za nezakonit prenos tela:

- Dakle, očigledno da porota nije nasela na ono što je on pokušavao da prikaže - da je Ana stradala na neki drugi način, da on nema veze sa njenom smrću, ali da su neke druge okolnosti uticale na to da on u strahu, u panici, uništi njeno telo. To mu nije pošlo za rukom. Išli su i na njegovo priznanje od ranije da je pomerio telo i da je policiju doveo u zabludu prilikom istrage.

VOLŠ PRETRAŽIVAO KAKO UNIŠTITI MIRIS TELA PRI RASPADANJU, A OVAKO JE OBMANUO POLICIJU! Brajan osuđen zbog ubistva supruge, a ovo mu je bio plan! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs