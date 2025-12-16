U Prekršajnom sudu u Ustaničkoj ulici u Beogradu izbio je požar koji je dojavljen oko 9.55 sati.
MANJI POŽAR U PREKRŠAJNOM SUDU U USTANIČKOJ: Vatrogasci odmah stigli na lice mesta, planulo nešto u plafonu, brzo se saznalo i šta
Kako se saznaje, na lice mesta odmah su poslate ekipe vatrogasaca i policije.
Prema prvim i nezvaničnim informacijama, bilo je javljeno da se zapalilo nešto u plafonu u prizemlju zgrade i da požar nije ozbiljnijeg karaktera i obima.
Požar je brzo ugašen, a kako saznajemo goreo je trafo neonske sijalice u plafonu.
Povređenih nema, vrši se odimljavanje.
