Slušaj vest

Kako se saznaje, na lice mesta odmah su poslate ekipe vatrogasaca i policije.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, bilo je javljeno da se zapalilo nešto u plafonu u prizemlju zgrade i da požar nije ozbiljnijeg karaktera i obima.

Požar je brzo ugašen, a kako saznajemo goreo je trafo neonske sijalice u plafonu. 

Povređenih nema, vrši se odimljavanje.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaIZGORELI LUKSUZNI AUTOMOBILI NA ČUKARICI: Sumnja se da je požar podmetnut, istraga u toku
91.jpg
HronikaTEŠKO BOLESNA NIŠLIJKA STRADALA U POŽARU: Komšinica pokušala da spase nekadašnju misicu iz kuće u plamenu
niš požar.png
HronikaDRAMA U BAJMOKU: Napao majku i baku, pa im zapalio kuću! Uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici
policija Beograd
HronikaPIROMAN PRIŠAO LUKSUZNOM DŽIPU BMW, POLIO GA BENZINOM, PA UPALIO ŠIBICU! Od skupocenog vozila čija je vlasnica žena - ostala samo školjka!
1POZARvatrogasna kola (1).jpg
SrbijaDRAMATIČNA NOĆ KOD PARAĆINA, MAJKA I SIN IZVUČENI IZ VATRE: Požar progutao porodičnu kuću, pretvorila se u prah i pepeo, ali su njih dvoje spaseni
IMG-20250221-WA0240.jpg
HronikaČUDO! KUĆA U SENTI IZGORELA DO TEMELJA, SVE JE UNIŠTENO OSIM OVOGA: Ono što je vatrogasac uspeo da iznese iz ruševine bilo je netaknuto (foto)
Pozar senta.jpg