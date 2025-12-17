Slušaj vest

Nakon izricanja presude na društvenim mrežama oglasio se Anin prijatelj Abdula Almutairi i po prvi put otkrio šta ga je Brajan pitao u danima kad je Ana nestala i kako se ponašao.

Objavu prenosimo u celosti:

- Dana 4. januara 2023. godine primio sam govornu poruku od Brajana Volša u kojoj me je pitao da li sam se čuo sa Anom. Ostao sam bez reči, postavljao pitanja, bio zbunjen i nisam znao kako da se osećam. Ali već posle mog prvog pitanja znao sam da Brajan laže. Znao sam da mi ne govori istinu. Danas je doneta njegova presuda - kriv je za ubistvo prvog stepena.

Dana 6. januara 2023. odleteo sam za Boston, zatim otišao u Kohaset, gde sam konacno video tri sina Ane i Brajana. Atmosfera je bila jeziva, a Anin nemački ovčar je divljao u svom kavezu.

Brajanov zagrljaj delovao je lažno, njegove reči su bile prazne, a njegova briga nije delovala iskreno. Ipak, zbog Ane sam se pribrao. Trudio sam se da slušam i posmatram - posebno Brajanovu majku, koja se ponašala čudno, neprestano zabrinuta zbog toga ko je napolju, na ulici i oko Anine iznajmljene kuće u Kohasetu, umesto da se fokusira na dečake sa kojima sam provodio vreme, igrao se i razgovarao makar na kratko.



Dana 8. januara 2023., kada je trebalo da se vratim letom za Vašington, shvatio sam da Brajan tokom ta dva i po dana mog boravka u Masačusetsu nije našao vremena da sa mnom ozbiljno razgovara. Osećao sam da se plaši dodatnih pitanja i da me namerno izbegava, iako me je sam pozvao da dodem, ali to nikada nije ispratio konkretnim postupcima.

Neposredno pre nego što sam se ukrcao na let, Brajan je uhapšen i srce mi je potonulo. Znao sam da je sve što se dogodilo izmedu 4. i 8. januara bila laž. Odbio sam da govorim bilo šta o Brajanu i svu svoju energiju usmerio sam na potragu za Anom, nadajući se da je sve ovo samo loš san.

Danas osećam duboku tugu zbog Anina tri sina i ogroman gubitak zbog života koji su Ana i dečaci mogli da imaju u Vašingtonu.

Neka vrsta pravde za Anu Volš je zadovoljena.

Ali pravda za dečake - tri nevine i dragocene duše koje su izgubile oba roditelja - ostavlja me slomljenog srca.

Ne osećam potpuno zatvaranje ovog poglavlja i ne osećam bes. Osećam potpun i dubok gubitak, na mnogo nivoa.

Ali danas, Ana, nadam se da počivaš u miru.

Oni koji su voleli tebe i tvoje sinove nisu odustali.

Izgubili smo čoveka, ali smo dobili anđela na nebu - napisao je Anin prijatelj i objavu završio psovkom upućenom Brajanu Volšu.