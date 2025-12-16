Slušaj vest

Hrvatski USKOK je pokrenuo istragu protiv državljanina Srbije (43) i državljanina Bosne i Hercegovine (48) zbog sumnje da su počinili krivična dela zločinačkog udruživanja i trgovine drogom u okviru tog udruženja.

Istraga je pokrenuta na osnovu krivične prijave PNUSKOK-a, uz saradnju sa nadležnim organima Francuske i Nemačke.

Postoji sumnja da je prvoosumnjičeni (državljanin Srbije) od maja 2024. do početka 2025. godine organizovao krijumčarski lanac u Hrvatskoj, Španiji i drugim zemljama Evropske unije. Cilj je bio da se obezbedi preuzimanje, prevoz i isporuka kokaina radi dalje prodaje na ilegalnom tržištu.



U tu svrhu povezao je drugoosumnjičenog (državljanina BiH), još jednu identifikovanu osobu i više za sada nepoznatih osoba. Svi su delovali unutar lanca kako bi ostvarili protivpravnu imovinsku korist izvršavanjem dobijenih zadataka.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni (I. okr.) sa nepoznatim osobama dogovarao preuzimanje droge širom Evrope, kao i njen dalji prevoz i isporuku u Hrvatskoj, prenosi Jutarnji.

U tu svrhu obezbeđivao je prevozna sredstva i vozače, kao i pokrivao troškove. Takođe je određivao tačna mesta preuzimanja droge i rute prevoza do konačnog odredišta.

Kako bi krijumčarenje kokaina prikazao kao legalan transport, prvoosumnjičeni je angažovao drugoosumnjičenog (II. okr.). Zadatak drugoosumnjičenog bio je da, koristeći svoje transportne kompanije sa sedištem u Nemačkoj i Sloveniji, obezbedi teretna vozila i vozače na rutama pogodnim za krijumčarenje droge.

Za prevoz kokaina drugoosumnjičeni je, u dogovoru sa organizatorom (I. okr.), angažovao jednu osobu i druge za sada nepoznate pouzdane vozače. Ti vozači su obavljali prevoz droge od mesta preuzimanja do mesta istovara, uz preduzimanje radnji radi prikrivanja ilegalnih aktivnosti, a sve u cilju sticanja materijalne koristi.

Sumnja se da su okrivljeni najmanje jednom realizovali preuzimanje ukupno oko 55 kilograma kokaina namenjenog istovaru u Hrvatskoj.

Prvoosumnjičeni je sa nepoznatim osobama dogovorio nabavku i preuzimanje kokaina, a sa drugoosumnjičenim organizovao njegov prihvat u Španiji. Droga je preuzeta preko vozača teretnog vozila radi daljeg transporta ka Hrvatskoj, pod izgovorom prevoza nektarina.



Dana 15. juna 2024. godine vozač je, prateći uputstva organizatora, krenuo iz Španije ka Hrvatskoj. Tokom puta došlo je do zamene teretnih vozila i prikolica, koje su sve bile u vlasništvu firmi drugoosumnjičenog.



Međutim, 17. juna 2024. godine vozač je zaustavljen na granici sa Francuskom. U prikolici, među nektarinama, pronađeno je 55 kilograma kokaina. Vrednost zaplenjene droge procenjuje se na najmanje 2.000.000 evra. Vozač je tom prilikom uhapšen i procesuiran.

Uprkos neuspehu, prvoosumnjičeni je nastavio da planira buduće transporte kokaina, zahtevajući od drugoosumnjičenog da bude oprezniji i da angažuje isključivo osobe od poverenja. Drugoosumnjičeni se obavezao da će to učiniti.

USKOK će predložiti sudiji za istragu Županijskog suda u Zagrebu određivanje istražnog pritvora protiv obojice okrivljenih.