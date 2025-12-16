Slušaj vest

Čedomorka iz Novog Sada, M.K. (39), koja se sumnjiči da je 20. oktobra nakon porođaja usmrtila svoje novorođenče ostavivši ga na travnatoj površini nakon porođaja, kako Kurir saznaje, ostaje u pritvoru!

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je stavilo predlog da se okrivljenoj M.K. produži pritvor. Predlog za produženje pritvora stavljen je zbog opasnosti da bi okrivljena boravkom na slobodi bila nedostupna državnim organima, zatim zbog opasnosti da bi mogla da ponovi slična ili teža dela, kao i zbog uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - rečeno je iz nadležnog tužilaštva.

Kako potom navode, nakon sprovedene istrage, danas je tužilaštvo podnelo Predlog za izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

- Predlog da se okrivljenoj M.K. izrekne mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi podnet je Višem sudu u Novom Sadu, zbog opravdane sumnje da je M.K. izvršila protivpravno delo koje je u zakonu određeno kao krivično deloTeško ubistvo - dodaju.

1/9 Vidi galeriju Mesto u Novom Sadu gde je pronađena mrtva beba Foto: Instagram/192_rs

Podsetimo, ovaj potresni slučaj šokirao je javnost kada je 20. oktobra u ranim jutarnjim satima u Novom Sadu na travnatoj površini ispred jedne zgrade na Bulevaru cara Lazara pronađeno telo novorođenčeta. Prolaznici su pozvali policiju nakon što su primetili nešto što im je izgledalo sumnjivo, a ubrzo je otkriveno da je reč o tek rođenoj bebi koja je, nažalost, bila bez znakova života.

Istragom je utvrđeno da je porodilja M.K. prethodne noći sama donela dete na svet, van bolnice, nakon čega ga je, kako se sumnja, ostavila napolju u travi, gde je beba ubrzo preminula. Policija je ubrzo pronašla i privela majku, kod koje su lekari utvrdili da se neposredno pre toga porodila.