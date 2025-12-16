Slušaj vest

M.S. (51) uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u tuči u ugostiteljskom objektu u Smederevu u kojoj je P.I. (41) zadobio povrede od kojih je preminuo.

Osumnjičeni je pobegao s lica mesta, ali je ubrzo uhapšen u Grockoj.

U tuči je učestvovalo više osoba, a istraga je u toku. Sve se dogodilo noćas u 2.30 sati, a u međuvremenu u policijsku stanicu dovedeni su i očevici.   

Kako saznajemo, došlo je do svađe više osoba u kafani, a osumnjičeni je zadao više kobnih udaraca žrtvi.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Smederevu koje je naložilo obdukciju koja će utvrditi koje povrede je zadobila žrtva koje su dovele do njegove smrti.

Od rezultata obdukcije zavisi i buduća kvalifikacija krivilnog dela.

Istraga je u toku.

