VRATA AUTOBUSA SE OTKAČILA SA ŠARKE I UBILA ŽENU KOD NIŠA: Stigli rezultati obdukcije Elizabete Gojković, zet se oglasio za Kurir - Smrt je bila nasilna
Liza, kako su je svi zvali, prodavačica na Tvrđavskoj pijaci u Nišu je poginula 9. decembra rano ujutru, oko 6,00 sati kada je izašla iz svoje kapije u Vrelu i krenula stotinak metara do autobuske stanice. Poginula je na do sada nezabeležen način.
Zla sudbina je nanela autobus koji je išao iz pravca Svrljiga. Kako je ona išla pored kolovoza po travnatoj stazi, autobus je prilazio pored nje kada su se zbog neispravnosti otvorila prtljažna ili vrata od motora autobusa, udarila je i odbacila u stranu. Reč je o takozvanim "kiper" vratima koja se otvaraju odozgo na gore.
Odmah su joj prišle da pomognu dve medicinske sestre koje su išle na posao kao i ona. Bila je živa još nekoliko trenutaka, a onda je na žalost izdahnula.
- Obdukcija je pokazala da je Lizina smrt bila nasilna i moram da kažem da svi oni koji su uticali na tu našu veliku tragediju moraju da odgovaraju. Kada to kažem, mislim na autoprevoznika "Niš ekspres", vozača i mora se otkriti na sudu zašto je došlo do nemara da se tako otvore vrata u sred vožnje. Liza je bila stub ove kuće, veliki borac i zaslužujemo da znamo kako je izgubila život. Nas tek očekuju razgovori u tužilaštvu - rekao je Radovan Blagojević, zet poginule prodavačice voća.
I komšije u Vrelu navode da je Elizabeta bila dobra komšinica.
- Strašno je to što se dogodilo. Posećivale smo se, pomagale. Kada samo zamislim da tu gde je ona poginula, deca idu u školu, baš tim putem. Ovde juri automobili i autobusi i sva ostala vozila, a ovo je naseljeno mesto, mora se brzina ograničiti, ali svi ovo shvataju kao da je magistrala - kaže jedna od komšinica.