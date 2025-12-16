Slušaj vest

Liza, kako su je svi zvali, prodavačica na Tvrđavskoj pijaci u Nišu je poginula 9. decembra rano ujutru, oko 6,00 sati kada je izašla iz svoje kapije u Vrelu i krenula stotinak metara do autobuske stanice. Poginula je na do sada nezabeležen način.

Elizabeta Gojković Foto: Društvene Mreže

Zla sudbina je nanela autobus koji je išao iz pravca Svrljiga. Kako je ona išla pored kolovoza po travnatoj stazi, autobus je prilazio pored nje kada su se zbog neispravnosti otvorila prtljažna ili vrata od motora autobusa, udarila je i odbacila u stranu. Reč je o takozvanim "kiper" vratima koja se otvaraju odozgo na gore.

Odmah su joj prišle da pomognu dve medicinske sestre koje su išle na posao kao i ona. Bila je živa još nekoliko trenutaka, a onda je na žalost izdahnula.

Radovan Blagojević Foto: Kurir/M.S.

- Obdukcija je pokazala da je Lizina smrt bila nasilna i moram da kažem da svi oni koji su uticali na tu našu veliku tragediju moraju da odgovaraju. Kada to kažem, mislim na autoprevoznika "Niš ekspres", vozača i mora se otkriti na sudu zašto je došlo do nemara da se tako otvore vrata u sred vožnje. Liza je bila stub ove kuće, veliki borac i zaslužujemo da znamo kako je izgubila život. Nas tek očekuju razgovori u tužilaštvu - rekao je Radovan Blagojević, zet poginule prodavačice voća.

I komšije u Vrelu navode da je Elizabeta bila dobra komšinica.