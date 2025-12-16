Slušaj vest

D. R. (64)juče je u Leskovcu nasmrt izbo bivšu emotivnu partnerku J. N. (53), a očevici brutalnog ubistva ispričali su za Kurri da su prizori kojima su svedočili bili su zastrašujući.

Prema njihovim rečima, zločinu je prethodila dramatična scena na ulici, kada su zatekli ženu kako u panici beži od muškarca koji ju je jurio s nožem.

- Sve se odigralo u nekoliko trenutaka. Videli smo ženu kako trči i zapomaže, a iza nje muškarca sa nožem u ruci. Na ulici je bilo mnogo ljudi, naročito dece. Svi su bili preplašeni, niko nije smeo da priđe - ispričao je jedan od očevidaca.

Kako navode građani koji su se u tom trenutku zatekli na licu mesta, vladala je potpuna pometnja. Prolaznici su sklanjali decu sa ulice, a strah je bio toliki da niko nije reagovao.

Foto: Društvene Mreže

- Jedini koji je pokušao da pomogne bio je muškarac koji se sa maloletnim detetom vozio tom ulicom. Žena je trčala pomahnitalo ulicom, odjednom se bacila na njegov auto, on je naglo zakočio i izašao čim je video šta se dešava. Nažalost, dok je stigao do nje, već je bilo kasno, samo se srušila - prepričava sagovornik i dodaje:

- Dete koje je u bolnici i gledalo sve to imaće posledice zbog bolesnog monstruma, strašno je šta se desilo naočigled mnogih.

Foto: Društvene Mreže

Uprkos pokušaju da se zločin spreči, ženi, nažalost, nije bilo spasa. Podsetimo, ubistvo se dogodilo oko 16.30 na Bulevaru Nikole Pašića.

Kako Kurir saznaje, osumnjičeni za ovo ubistvo biće sutra saslušan pred nadležnim tužilaštvom. Za sada nema zvaničnih informacija o tome u kakvom su tačno odnosu bili žrtva i osumnjičeni, ali se očekuje da će ti detalji biti poznatiji nakon saslušanja.