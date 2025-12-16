Slušaj vest

Pljačke u beogradskom naselju Žarkovo uznemirilo je građane. Prema poslednjim informacijama, tri nepoznata lica pljačkaju stanove i napadaju sugrađane.

Poslednjih mesec dana grupa mladića obija stanove. Za mesec dana obijeno je dvadeset stanova. Presreću se starija lica, otima im se novac i dokumenta, ali presreću i maloletna lica dok se vraćaju iz škole. Ekipa Kurira srela je i jednog čoveka koji kaže da ima dva sina i da svakodnevno ide po njih u školu i vraća ih iz škole, zato što je uplašen.

Sagovornica Radojka objasnila je za Kurir televiziju kakva je trenutna situacija i da li postoji strah:

Radojka iz Žarkova Foto: Kurir Televizija

- Sama sam u stanu na prvom spratu gde ih viđam. Ovde nema osvetljenja uopšte kod zgrade. Oni se skupljaju ispod mog stana noću nema osvetljenja uopšte. Tu ima dosta narkomana. Dešavala se i krađa goriva iz parkiranih vozila. Ova ulica je najgora, najnebezbednija. Oni zvone na interfon non stop da im neko otvori. Ja ne mogu da spavam celu noć, zvoni mi neko na interfon. Ali sam hrabra, pa siđem dole i napravim lom, jer ih se ne bojim. Ali ne mogu da verujem da niko ne reaguje - ispričala je ona.

Prijava policiji

U pitanju su tri nepoznata lica koja se brzo kreću, menjaju lokacije i koriste trenutke kada nema stanara u objektima. Ista lica se dovode u vezu i sa obijanjem stanova i sa krađama goriva iz parkiranih automobila. Dejan Radenković, bivši šefa kriminalističke policije i načelnik Čukarice istakao je da policija ne može reagovati bez prijave:

- Ukoliko ne postoji prijava i saznanje kojim policija raspolaže, ona ne može adekvatno da reaguje niti da planira svoje aktivnosti na određenom području. Društvene mreže su ovde odigrale jednu negativnu ulogu, jer su ovu temu dodatno proširile i stvorile paniku kod građana, s obzirom na to da policiji nije prijavljen toliki broj krivičnih dela. Tačnije, u tom području u prethodna tri meseca postoji samo jedna prijava za obijanje stana, ne postoji nijedna prijava za obijanje vozila ili krađu goriva.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

Kroz razgovor sa sugrađankom iz Repiške ulice stekli smo utisak da postoji nezadovoljstvo građana zbog okupljanja grupa mladih ljudi koji remete javni red i mir:

- Što se tiče parkiranih vozila, to je opšti problem u celom Beogradu i spada i u nadležnost komunalne milicije. Molim građane da, ukoliko se desi obijanje stana, napad na decu ili bilo koji drugi događaj, to prijave policiji, jer će ona adekvatno reagovati i intenzivno raditi na identifikaciji izvršilaca. Policija je, na primer, na Novom Beogradu brzom akcijom uspela da uhapsi osumnjičene za slična krivična dela, što pokazuje da sistem reaguje kada postoje prijave građana. To je ujedno i način da se građani zaštite. Ne možete stajati pored automobila i čuvati ga, ali možete prijaviti sumnjive aktivnosti - kaže Radenković i dodaje:

- Policija analitički obrađuje sve događaje na određenom području i na osnovu toga planira aktivnosti i upućuje patrole, kako uniformisane tako i u civilu, radi sprečavanja i hapšenja izvršilaca. Potrebno je obratiti pažnju na sumnjiva lica i ne ignorisati neobične situacije u zgradama i dvorištima, ali ne širiti paniku putem društvenih mreža. Policija je ta koja treba da reaguje, i zato još jednom apelujem na građane da prijavljuju ovakve slučajeve kako bismo svi mogli da se osećamo bezbedno u svojim krajevima.

