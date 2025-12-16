užas
DEVOJKA (21) AUTOM SLETELA SA LITICE VISOKE 30 METARA: Stravična nesreća kod Brusa, poginula na mestu
V. T. (21) poginula je na licu mesta nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila, juče oko 13 sati, na opštinskom putu u selu Žunje.
Prema nezvaničnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je jedno putničko vozilo.
Kako "Blic" saznaje poginula devojka upravljala je vozilom koje je sletelo sa litice kod Brusa.
Nakon saobraćajne nesreće na lice mesta izašli su pripadnici PS Kruševac koji su obavili uviđaj.
OJT u Brusu vodi ovaj slučaj i radi na utvrđivanju uzorka nesreće.
Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je devojka proklizala na ovom delu opštinskog puta i tom prilikom izgubila kontrolu nad vozilom. Kako se pretpostavlja, automobil je nakon toga sleteo sa litice koja je visoka čak 30 metara.
