Slušaj vest

V. T. (21) poginula je na licu mesta nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila, juče oko 13 sati, na opštinskom putu u selu Žunje.

Prema nezvaničnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je jedno putničko vozilo.

Kako "Blic" saznaje poginula devojka upravljala je vozilom koje je sletelo sa litice kod Brusa.

Nakon saobraćajne nesreće na lice mesta izašli su pripadnici PS Kruševac koji su obavili uviđaj.

OJT u Brusu vodi ovaj slučaj i radi na utvrđivanju uzorka nesreće.