Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su šesnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je, zajedno sa četrnaestogodišnjim maloletnikom, izvršio pet teških krađa na području Mačvanske Mitrovice.

Kako se sumnja, maloletnici su u prethodnom periodu provalili u prodavnicu, mesaru i tri privatne kuće, iz kojih su ukrali novac. Deo ukradenih sredstava je pronađen i vraćen vlasnicima.

Na osnovu rešenja sudije za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, šesnaestogodišnjak je, uz izveštaj o lišenju slobode, doveden pred nadležnog sudiju, koji mu je nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana.

Podsetimo, policija je još 10. decembra lišila slobode četrnaestogodišnjaka zbog sumnje da je u istom periodu, takođe na području Mačvanske Mitrovice, izvršio pet teških krađa. I njemu je tada, nakon saslušanja pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, određen pritvor do 30 dana.

Prema dosadašnjim saznanjima, današnje hapšenje dovodi se u vezu i sa serijom provala koje su početkom decembra zabeležene u Salašu Noćajskom.

Podsetimo, 2. decembra u ovom selu prijavljene su provale u porodičnu kuću, prodavnicu i mesaru, nakon čega su policijski službenici obavili uviđaje i započeli intenzivan rad na rasvetljavanju slučajeva. Tada je, prema nezvaničnim informacijama, kao osumnjičeno identifikovano maloletno lice, protiv kojeg je najavljeno podnošenje krivične prijave.