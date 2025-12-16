Pretresom stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili u Beogradu, policija je pronašla oko tri kilograma marihuane.
mup u akciji
BEOGRADSKA POLICIJA PRETRESLA STANOVE NA PALILULI: Uhapšena dvojica zbog droge (FOTO)
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula uhapsili su M. L. (1991) i A. D. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Foto: MUP Srbije
Pretresom stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili u Beogradu, policija je pronašla oko tri kilograma marihuane.
Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši