Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula uhapsili su M. L. (1991) i A. D. (1996) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1.jpg
Foto: MUP Srbije

Pretresom stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili u Beogradu, policija je pronašla oko tri kilograma marihuane.
Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaJOŠ JEDNA KRIMI-GRUPA IZ SRBIJE PALA U ŠPANIJI ZBOG DROGE! Policija dobila anonimnu dojavu, pa zatekli šokantan prizor!
mixcollage08aug20240921am8091.jpg
HronikaVELIKA AKCIJA! POHAPŠENI KRIJUMČARI DROGE, MEĐU NJIMA I JEDNA ŽENA: Tonu narkotika prebacili iz Srbije u Hrvatsku preko Dunava - ovo su svi detalji!
collage.jpg
HronikaČLANOVI KRIMI-GRUPE RAZBIJENE U SRBIJI, ŠPANIJI I AUSTRIJI ZANEMELI NA SASLUŠANJU: Poznato ko je sve deo bande, a evo kako su oni odlučili da se brane
droga
HronikaOTKRIVAMO KO JE VOĐA KRIMI-GRUPE RAZBIJENE U SRBIJI, ŠPANIJI I AUSTRIJI: Imao dobar paravan za transport, a droga stizala sa oznakom mačke u panciru! (foto)
droga
HronikaNATOVARIO KAMION PA PRAVAC NA ŠID: Graničnoj policiji i carini nije promaklo šta je kamiondžija pokušao da sakrije (FOTO)
Droga zaplena zaplenjena droga