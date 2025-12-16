Slušaj vest

Koferče je bilo skriveno u jednoj putnoj torbi.

Zaplena zlata na graničnom prelazu Bački Breg Foto: Uprava Carina

U njemu je bilo preko 106.000 evra i gotovo 1,7kg zlatnog nakita, 11 satova, biserima, 144 raznih novčića i dve ukrasne kutije od kojih je jedna u obliku Faberžeovog jajeta.

Otkrivena roba i vozač su predati u dalju nadležnost tužilaštva i policije.

