Carinski službenici su juče na graničnom prelazu Bački Breg, u saradnji sa policijom, otkrili pravo bogatstvo u zaključanom koferčetu za šminku.
Pogledajte i sami
NEVEROVATNA ZAPLENA NA SRPSKOJ GRANICI: Carinici u torbi pronašli koferče za šminku, a unutra... PRAVO PRAVCATO BOGATSTVO (FOTO)
Slušaj vest
Koferče je bilo skriveno u jednoj putnoj torbi.
Zaplena zlata na graničnom prelazu Bački Breg Foto: Uprava Carina
Vidi galeriju
U njemu je bilo preko 106.000 evra i gotovo 1,7kg zlatnog nakita, 11 satova, biserima, 144 raznih novčića i dve ukrasne kutije od kojih je jedna u obliku Faberžeovog jajeta.
Otkrivena roba i vozač su predati u dalju nadležnost tužilaštva i policije.
Reaguj
Komentariši