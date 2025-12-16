Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom akcijom, pronašli su i uhapsili S. M. (48) iz ovog grada, koji se sumnjiči da je noćas, u ugostiteljskom objektu u Smederevu, nakon svađe napao četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca i zadao mu više udaraca, nakon čega su svi gosti napustili objekat.

Policija je četrdesetčetvorogodišnjaka zatekla u objektu bez znakova života. S. M. je, nakon bekstva i skrivanja, jutros uhapšen u Grockoj i, po nalogu nadležnog tužilaštva u Smederevu, određeno mu je zadržavanje do 48 časova.

Policijski službenici, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, nastavljaju dalji rad u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i kvalifikacije krivičnih dela.

Ležao nasred kafane

Inače, kako Kurir saznaje, preminuli muškarac je Ivica Pržić koji je pronađen u objektu u besvesnom stanju.

- Za sada nije poznato zašto je došlo do svađe u lokalnoj kafanu, ali se sumnja da je u pitanju neka beznačajna stvar, koja je eskalirala u sukob. U kafani postoji nekoliko stolova i obično u lokal svraćaju stalni gosti, takoreći komšije iz kraja. Svi se poznaju - navodi Kurirov izvor i dodaje:

- Sve se brzo odigralo, muškarci za dva stola su jedni drugima nešto dobacivali. Ubrzo je jedan od njih ustao i krenula je svađa. Delovalo je kao da su se ovako nešto pokoškali, međutim ubrzo je počela makljaža. Nije se videlo ko koga gura i udara. Ubrzo sam video da jedan čovek leži na zemlji.

Kako dalje objašnjava naš izvor, osumnjičeni koje se zakačio sa žrtvom pobegao je.

- Taj muškarac je u toj gužvi samo otišao. Sad da li je on njega toliko jako udario da je ovaj preminuo tih udaraca, ili je čovek sam pao, utvrdiće istraga. Takođe, možda je čovek sam pao, zateturao se i nezgodnim padom naneo sebi povrede od kojih je preminuo - navodi izvor i dodaje da je telo poslato na obdukciju po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu.