- Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Kako se saznaje, osumnjičeni za ovo krivično delo brzo je lociran, uhapšen i priveden u policijsku stanicu, potvrđeno je za RINU sa lica mesta.

Nezvanično, iz menjačnice je odneta izvesna količina novca, a tačan iznos biće poznat nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Istraga je u toku, a više informacija očekuje se uskoro.

Inače, ovo nije prvi put da se ova menjačnica našla na meti razbojnika.

Kurir.rs/RINA

