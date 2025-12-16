Tokom popodnevnih sati u ulici doktora Dragiša Mišovića, u samom širem centru Čačka i u neposrednoj blizini Opšte bolnice, izvršena je pljačka menjačnice.
DRAMA KOD BOLNICE U ČAČKU: Razbojnik upao u menjačnicu i ukrao novac, brzo lociran i uhapšen (FOTO)
- Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj. Kako se saznaje, osumnjičeni za ovo krivično delo brzo je lociran, uhapšen i priveden u policijsku stanicu, potvrđeno je za RINU sa lica mesta.
Nezvanično, iz menjačnice je odneta izvesna količina novca, a tačan iznos biće poznat nakon završetka uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti događaja.
Istraga je u toku, a više informacija očekuje se uskoro.
Inače, ovo nije prvi put da se ova menjačnica našla na meti razbojnika.
Kurir.rs/RINA
