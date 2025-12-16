Slušaj vest

Julija Nikolić (53) brutalno je ubijena juče nasred ulice u Leskovcu naočigled brojnih očevidaca, a jedan od njih ispričao je za Kurir krvave detalje drame!

Bila je izbezumljena

- Šetao sam kuče kao i svako poslepodne. Sreo sam usput nekoliko prijatelja sa kojima sam malo porazgovarao, a potom odlučio da prošetam još jedan krug u kvartu. Video sam ženu, koja trči u papučama koje onako lupkaju. Nasred ulice je išla - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Delovala je kao duh, zadihana. Prepao sam se u prvi mah, a onda sam malo bolje pogledao, majica joj je bila krvava. Mlatarala je rukama, a kada sam je pogledao u lice. Uplašio sam se, iskreno. Bleda kao krpa i viče, viče.

Ubijena Julija Nikolić Foto: Društvene Mreže

"Stani, stani"

Kako dodaje naš sagovornik, sve se brzo odigralo.

- Isprva sam mislio da je imala možda saobraćajnu nesreću pa traži pomoć. A onda sam video muškarca kako trči za njom i viče: "Stani, majku ti tvoju! Stani, sad kad te dohvatim!" Tad sam shvatio da je čovek juri, a ona beži. Grešna mi duša nisam uspeo da reagujem fizički, jer sam slabiji sa nogama, ali sam vikao "pusti je, pusti je" - kaže on i dodaje:

- Taj čovek me pogledao, onako kao da će i mene ubiti! Videlo mu se po faci da je odlučan, krvnički da je ubije, da joj presudi. Mnogo ljudi je bilo na ulici u to vreme, ali poražavajuće niko joj nije pomogao. Ja sam pokušao glasom, jer nogama ne mogu, nisam stabilan. Ali... ta žena se sama borila i bežala od nasilnika. Neki čovek s detetom je pokušao da joj pomogne, ali je nesrećnica kako sam posle čuo samo pala. Nije izdržala da tako povređena samo pobegne od ludaka.

Osumnjičeni Dragiša R. Foto: Društvene Mreže

Leskovčani koji su se zatekli na ulici tokom krvavog zločina, po njegovim rečima, bili su preplašeni.

- Razumem, svako se plaši za svoj život, ali toj ženi niko nije pomogao. Da se okupilo njih nekoliko da savlada tog ludaka i bolesnika žena bi možda bila živa, ovako samo je jedna u nizu ubijenih žena. Tužno - kaže naš sagovornik.

- Neki su, sad kad se setim, bežali od nje mislili su da će ih povrediti, mislili su da je ona napadač. A neki su i videli da beži od toh čoveka, ali nisu je iz nekog razloga zaštitili.

Telo na obdukciji

Podsetimo, stravično ubistvo dogodilo se u ponedeljak 15. decembra oko 16.30 časova na Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu, u veoma prometnoj ulici. Nesrećna žena trčala je ulicom od napadača, ali nažalost, nije uspela da mu pobegne, izvodena je nasmrt. Osumnjičeni ubica Dragiša R. (64) uhapšen je i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu. Sumnja se da su žrtva i okrivljeni bili u emotivnoj vezi, a istraga će utvrditi koji je razlog jezivog zločina.