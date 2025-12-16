"STANI, MAJKU TI TVOJU! STANI, SAD KAD TE DOHVATIM!" Očevidac opisao kako je nesrećna Julija bežala od pomahnitalog napadača po leskovačkim ulicama
Julija Nikolić (53) brutalno je ubijena juče nasred ulice u Leskovcu naočigled brojnih očevidaca, a jedan od njih ispričao je za Kurir krvave detalje drame!
Bila je izbezumljena
- Šetao sam kuče kao i svako poslepodne. Sreo sam usput nekoliko prijatelja sa kojima sam malo porazgovarao, a potom odlučio da prošetam još jedan krug u kvartu. Video sam ženu, koja trči u papučama koje onako lupkaju. Nasred ulice je išla - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Delovala je kao duh, zadihana. Prepao sam se u prvi mah, a onda sam malo bolje pogledao, majica joj je bila krvava. Mlatarala je rukama, a kada sam je pogledao u lice. Uplašio sam se, iskreno. Bleda kao krpa i viče, viče.
"Stani, stani"
Kako dodaje naš sagovornik, sve se brzo odigralo.
- Isprva sam mislio da je imala možda saobraćajnu nesreću pa traži pomoć. A onda sam video muškarca kako trči za njom i viče: "Stani, majku ti tvoju! Stani, sad kad te dohvatim!" Tad sam shvatio da je čovek juri, a ona beži. Grešna mi duša nisam uspeo da reagujem fizički, jer sam slabiji sa nogama, ali sam vikao "pusti je, pusti je" - kaže on i dodaje:
- Taj čovek me pogledao, onako kao da će i mene ubiti! Videlo mu se po faci da je odlučan, krvnički da je ubije, da joj presudi. Mnogo ljudi je bilo na ulici u to vreme, ali poražavajuće niko joj nije pomogao. Ja sam pokušao glasom, jer nogama ne mogu, nisam stabilan. Ali... ta žena se sama borila i bežala od nasilnika. Neki čovek s detetom je pokušao da joj pomogne, ali je nesrećnica kako sam posle čuo samo pala. Nije izdržala da tako povređena samo pobegne od ludaka.
Leskovčani koji su se zatekli na ulici tokom krvavog zločina, po njegovim rečima, bili su preplašeni.
- Razumem, svako se plaši za svoj život, ali toj ženi niko nije pomogao. Da se okupilo njih nekoliko da savlada tog ludaka i bolesnika žena bi možda bila živa, ovako samo je jedna u nizu ubijenih žena. Tužno - kaže naš sagovornik.
- Neki su, sad kad se setim, bežali od nje mislili su da će ih povrediti, mislili su da je ona napadač. A neki su i videli da beži od toh čoveka, ali nisu je iz nekog razloga zaštitili.
Telo na obdukciji
Podsetimo, stravično ubistvo dogodilo se u ponedeljak 15. decembra oko 16.30 časova na Bulevaru Nikole Pašića u Leskovcu, u veoma prometnoj ulici. Nesrećna žena trčala je ulicom od napadača, ali nažalost, nije uspela da mu pobegne, izvodena je nasmrt. Osumnjičeni ubica Dragiša R. (64) uhapšen je i određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu. Sumnja se da su žrtva i okrivljeni bili u emotivnoj vezi, a istraga će utvrditi koji je razlog jezivog zločina.
- Telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Navodno, sumnja se da je nesrećna žena pretučena, a da su smrtonosne povrede nanete nožem - navodi Kurirov izvor.