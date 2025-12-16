Šesnaestogodišnjak je uz izveštaj o lišenju slobode doveden sudiji za maloletnike koji mu je, nakon saslušanja, odredio pritvor do 30 dana
UHAPŠEN TINEJDŽER (16) KOJI JE SA DRUGOM (14) PROVALIO U ČAK 5 KUĆA I PRODAVNICA! Harali na području Mačvanske Mitrovice, deo novca vraćen vlasnicima
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode šesnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa jednim četrnaestogodišnjakom izvršio pet teških krađa.
Kako se sumnja, oni su u prethodnom periodu provalili u prodavnicu, mesaru i tri privatne kuće na području Mačvanske Mitrovice iz kojih su ukrali novac. Deo novca je pronađen i vraćen vlasnicima.
Na osnovu rešenja sudije za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, šesnaestogodišnjak je uz izveštaj o lišenju slobode doveden sudiji za maloletnike koji mu je, nakon saslušanja, odredio pritvor do 30 dana.
