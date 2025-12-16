Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode šesnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je zajedno sa jednim četrnaestogodišnjakom izvršio pet teških krađa.

Kako se sumnja, oni su u prethodnom periodu provalili u prodavnicu, mesaru i tri privatne kuće na području Mačvanske Mitrovice iz kojih su ukrali novac. Deo novca je pronađen i vraćen vlasnicima.