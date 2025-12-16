Slušaj vest

Zbog sumnje da je učestvovao ujezivoj tuči sa smrtnim ishodom koja se dogodila u jednoj kafani u Smederevu, a u kojoj je P. I. (44) zadobio teške povrede od kojih je preminuo, osim S. M. (48) uhapšen je još jedan muškarac.

Incident se dogodio noćas oko 2.30 časova, kada je nakon svađe više osoba došlo do fizičkog obračuna. Sumnja se da su S. M. i još jedna osoba tokom tuče zadali više udaraca P. I. nanevši mu teške telesne povrede, nakon čega su pobegli sa lica mesta. Policija je dolaskom na lice mesta, u lokalu gde se dogodila tuča zatekla P. I. bez znakova života kako leži na podu.

U policijsku stanicu u međuvremenu su dovedeni očevici, čije će izjave biti od značaja za dalji tok istrage. Prema prvim informacijama, svedoci jezive tuče ispričali su da su učesnici viđeni kasnije na benzijskoj pumpi u blizini gde je takođe došlo do sukoba. Postoji sumnja da su osumnjičeni tokom bekstva počinili krivično delo krađa.

U toku je obdukcija preminulog P. I. kako bi se precizno utvrdile povrede i uzrok smrti, koju je naložilo Više javno tužilaštvo u Smederevu, a od nalaza obdukcije zavisi i konačna kvalifikacija ovog krivičnog dela koje se osumnjičenima stavlja na teret.

Osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati nakon čega će u zakonskom oku biti privedeni u nadležno tužilaštvo na saslušanje, dok će protiv njih biti podnete krivične prijave za više krivičnih dela od kojih je jedno krađa.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom akciјom, pronašli su i uhapsili S. M. (48) iz ovog grada, koјi se sumnjiči da јe noćas, u ugostiteljskom obјektu u Smederevu, nakon svađe napao četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca i zadao mu više udaraca, nakon čega su svi gosti napustili obјekat.

Policiјa јe četrdesetčetvorogodišnjaka zatekla u obјektu bez znakova života. S. M. јe, nakon bekstva i skrivanja, јutros uhapšen u Grockoј i, po nalogu nadležnog tužilaštva u Smederevu, određeno mu јe zadržavanje do 48 časova.