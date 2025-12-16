Slušaj vest

U Kuršumliji, pre pola sata G.J. (48) iz Kuršumlije se plio benzinm i zapalio. To se desilo pred okupljenim ljudima koji su bili tu u momentu kada je G.J. poče da gori.

Kako smo saznali, okupljeni su počeli da ga gase, pozvali su i hitnu, te ga je vozilo Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlije hitno prevezlo u Opštu bolnicu Prokuplje. Primljen je na Odeljenje urgentne medicine Bolnice i u toku je dijagnostika povreda koje je zadobio.