Hronika
MUŠKARAC SE POLIO BENZINOM I ZAPALIO U KURŠUMLIJI Stravičan prizor naočigled svih, Hitna pomoć na terenu
U Kuršumliji, pre pola sata G.J. (48) iz Kuršumlije se plio benzinm i zapalio. To se desilo pred okupljenim ljudima koji su bili tu u momentu kada je G.J. poče da gori.
Kako smo saznali, okupljeni su počeli da ga gase, pozvali su i hitnu, te ga je vozilo Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlije hitno prevezlo u Opštu bolnicu Prokuplje. Primljen je na Odeljenje urgentne medicine Bolnice i u toku je dijagnostika povreda koje je zadobio.
Za sada se još uvek ne zna zog čega je to uradio.
