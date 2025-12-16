Slušaj vest

Policija u Užicu je uhapsila M. S. (21) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i uništenje i oštećenje tuđe stvari.

Takođe, policija će, po nalogu nadležnog tužilaštva, protiv njegovog sedamnaestogodišnjeg brata podneti krivičnu prijavu u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok će protiv još jednog sedamnaestogodišnjaka, osumnjičenog za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, biti podneta krivična prijava, takođe, u redovnom postupku.

Kao se navodi u saopštenju policije M. S. i njegov brat se sumnjiče da su 12. decembra ispred jednog ugostiteljskog objekta u Užicu napali policajce koji su intervenisali po prijavi narušavanja javnog reda i mira, dok se M. S. sumnjiči i da je razbio staklo na službenom vozilu.

Drugi sedamnaestogodišnjak je, kako se sumnja, ometao policajce pri intervenciji.

M. S. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Užicu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.