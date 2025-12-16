Slušaj vest

"Ja nemam više živaca da slušam šta mi se sve stavlja na teret. Sedam postupaka se vodi protiv mene", rekao je danas jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana Slobodan Kašćelan, negirajući optužbe da je sa odbeglim Radojem Zvicerom i Vasom Ulićem organizovao kriminalnu grupu za šverc skoro 2,5 tone kokaina.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, osim Ulića, Zvicera i Kašćelana, obuhvaćeni su i Ivan Delić, Damir Mandić, Radovan Pantović, Vjekoslav Lambulić, Mileta i Radule Božović, Petar Miranović, Ulićev sin Nikola, Vukan Čoković-Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić, Mileta Božović i Dragan Pavličević, zatim, odbegli Vuk Vulević, Radule Božović i Leon Drešaj.

Kašćelan je danas, u nastavku suđenja pred Većem Višeg suda u Podgorici kojim predsedava sutkinja Nada Rabrenović, više puta ponovio da nema od čega da se brani.

- Nikada sa Zvicerom nisam poslovno sarađivao. Ne sećam se ni kad sam ga poslednji put vidio - rekao je Kašćelan.

On je negirao da je koristio Skaj aplikaciju.

- To što se pominje u optužnici nije moj telefon. Ko zna ko ga je koristio, ako ga je uopšte neko i koristio - tvrdi Kašćelan.

Za organizovanje kriminalne grupe početkom 2020. godine, saopšteno je ranije iz tužilaštva, osumnjičeni su Ulić, Zvicer i Kašćelan.

- Pripadnici te kriminalne organizacije su postali ostali okrivljeni, i za sada, neidentifikovane osobe, sa ciljem krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kilograma krajem oktobra 2020. godine, što su sprečili organi otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kilograma, u junu 2021. godine, što su sprečeni organi otkrivanja Australije - saopšteno je iz SDT-a.

U okviru iste akcije “General”, početkom aprila uhapšeni su Rajko Smolović iz Bara i Novak Joksimović iz Podgorice. Akcija “Genaral”, koju su SDT i crnogorska policija realizovali u saradnji sa Europolom, Federalnim istražnim biroom - FBI, Upravom za suzbijanje narkotika - DEA Sedinjenih Američkih Država i Australijskom federalnom policijom - AFP, sprovedena je 17. jula.