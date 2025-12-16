Slušaj vest

Danas je izgoreo autobus u naseljenom mestu Padež, kod Kruševca. 

Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "televizijaplus", vozilo je u potpunosti progutala vatra, a vatrogasci su brzom reakcijom lokalizovali i ugasili požar

Kako se dodaje, pored velike materijalne štete, oštećen je i dalekovod pa je moguć prekid struje u nekim domaćinstvima.