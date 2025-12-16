Do požara je došlo u naseljenom mestu Padež, kod Kruševca
Buktinja
VATRA U POTPUNOSTI PROGUTALA AUTOBUS KOD KRUŠEVCA Vatrogasci se borili sa stihijom, pored materijalne štete OŠTEĆEN I DALEKOVOD! (VIDEO)
Danas je izgoreo autobus u naseljenom mestu Padež, kod Kruševca.
Kako se vidi na snimcima Instagram stranice "televizijaplus", vozilo je u potpunosti progutala vatra, a vatrogasci su brzom reakcijom lokalizovali i ugasili požar.
Kako se dodaje, pored velike materijalne štete, oštećen je i dalekovod pa je moguć prekid struje u nekim domaćinstvima.
