Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku, brzom i efikasnom akcijom rasvetliti su razbojništvo i uhapsili V.M. (49) iz Čačka, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio ovo krivično delo.

Sumnja se da je on, danas, ušao u jednu menjačnicu u Atenici, zadao nekoliko udaraca radnici koju odranije poznaje i oduzeo novac iz menjačnice.

Policija je, nakon nekoliko minuta, identifikovala i uhapsila osumnjičenog, kod koga je pronađen ukradeni novca za koji se sumnja da potiče iz ovog krivičnog dela.

V.M je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom tužilaštvu u Čačku.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaRUMUNI UHAPŠENI U ČAČKU! Upali čoveku u kuću, TUKLI GA, pa oteli novac: Policija MUNJEVITO REAGOVALA
screenshot-20240629-224334.jpg
SrbijaTRI PUTA OPLJAČKALI ISTU ŠKOLU: Lopovi ukrali četiri laptopa i električnu grejalicu
lisice-hapsenje.jpg
SrbijaZA NOĆ OBIO SEDAM AUTOMOBILA, OTEO SKUPOCENE STVARI: Čačanska policija traga za razbojnikom, meštani kažu - "Dugo je PLANIRAO OVO"
policija-cacak.jpg
HronikaČAČANI UHVATILI RAZBOJNIKA I PREDALI POLICIJI! Opljačkao prodavnicu, građani ga pojurili i "uhapsili"
168883654816868364581680335962policijafotorina111111.jpg