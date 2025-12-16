Slušaj vest

Suđenje zaposlenima u zatvoru Padinska Skela kojima se sudi za nesavestan rad u službi, koji je za posledicu imao smrt penzionera Stanimira Brajkovića (74), koji je brutalno ubijen iza rešetaka, dobilo je dramatičan preokret kada je pred sudom svedočio njegov sin Zoran Brajković.

Stanimir Brajković, podsetimo, podlegao je povredama 4. februara 2024. godine dok je izdržavao kaznu od svega 30 dana zbog neplaćenog prekršaja, bacanja petarde. Međutim, kako je kasnije utvrđeno, starca su danima tukla i zlostavljala trojica cimera iz ćelije, a od zadobijenih povreda je preminuo.

Oni su prošle nedelje prvostepeno osuđeni na ukupno 55 godina zatvora.

"Govorili su mi da je umro prirodnom smrću"

Pred Višim sudom u Beogradu svedočio je Zoran Brajković, sin nastradalog penzionera, koji je ispričao da je od prvog trenutka bio obmanjivan.

- Prvo su mi rekli da je bio star čovek i da je umro od srca. Nisam znao ni da je u zatvoru, ni da je imao prekršajni postupak. Bio je zatvoren čovek, nije pričao o problemima - rekao je mlađi Brajković.

Stanimir Brajković Foto: Privatna Arhiva

Kako je naveo, danima nije mogao da stupi u kontakt sa ocem, a onda je komšinica pronašla telegram zakačen na vrata stana.

- Rekla mi je samo: "Otac ti je preminuo" - rekao je potreseni sin.

"Deda otišao u zatvor da prezimi"

Zoran Brajković je istog dana došao iz Beča u Srbiju i pokušao da sazna šta se dogodilo.

- U policiji nisam dobio nikakve odgovore. Jedan policajac se čak našalio i rekao da je "deda otišao malo da prezimi jer su skupa drva" - ispričao je on.

Kako je rekao, ni u zatvoru Padinska Skela tokom vikenda nije uspeo da dobije informacije. Tek u ponedeljak, kada je došao po očevu garderobu, dobio je zvanične informacije o njegovoj smrti.

- Rekli su mi da je umro prirodnom smrću, da je imao svu medicinsku negu. Međutim, u mrtvačnici sam video povrede i podlive po telu. Tada mi je bilo jasno da nešto nije u redu - rekao je sin Brajkovića.

1/5 Vidi galeriju Ubistvo Stanimira Stankovića u zatvoru Foto: Privatna Arhiva, Kurir, Privatna Arhiva

Optuženi čuvari i doktorka na sudu

Zbog propusta koji su doveli do smrti Stanimira Brajkovića na optuženičkoj klupi su čuvari Slađan Kovačević, Dušan Komazec, Stefan Pavlović, Zoran Krstić, kao i doktorka Vesna Sredojević. Njima se sudi zbog nesavesnog rada u službi koji je, prema optužnici, doveo do smrti zatvorenika.

Sin ubijenog penzionera istakao je da smatra da svi optuženi snose deo odgovornosti i zatražio da se ispita i tadašnji upravnik zatvora Vladimir Bukvić, što je sud prihvatio.

Svedoci: "Rekao je da je udario glavom o vrata"

Tokom suđenja svedočili su i zaposleni u zatvoru. Komandir Dragiša Janković rekao je da je 24. januara primio dojavu da je Brajković povređen.

- Imao je ranu na potiljku. Rekao je da je udario glavom o štok vrata. Negirao je da je bio maltretiran - rekao je Janković, navodeći da tog dana nije bilo zdravstvene službe.

Zamenik načelnika obezbeđenja Dejan Aleksovski rekao je da nije imao saznanja da je Brajković zlostavljan, dok je medicinska sestra Ivana Lazić navela da je tog dana imala kratak kontakt sa Brajkovićem i da nije primetila ništa neuobičajeno.