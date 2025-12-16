Slušaj vest

Kuršumličanina G.J. (48) koji se danas oko 15 časova polio benzinom i zapalio, spasio je brat, koji je slučajno naišao. Sve se dogodilo na ulici, odnosno G.J. je izašao iz svoje kuće i krenuo ulicom, kada je stao, te se polio benzinom i zapalio.

Prema njihovim saznanjima, nije životno ugrožen, iako je zadobio opekotine po čitavom telu.

U prokupačkoj Opštoj bolnici su nam potvrdili večeras da je on primljen, te transportovan u niški Klinički centar.