Saobraćajna nezgoda dogodila se večeras oko 19.15 časova kod Pravnog fakulteta, kada je automobil udario pešaka. Prema nezvaničnim informacijama povređeno je dete za koje se sumnja da ima oko 11 godina.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama, dete je u svesnom stanju prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se usporeno.

Kurir/Blic

