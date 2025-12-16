Slušaj vest

"Brat moj, zalivadili smo sinoć jednog ozbiljnog Adža što je ubio.

Tom telefonskom porukom škaljarac Damir Hodžić obavestio je saradnika iz klana o likvidaciji kavčanina koji je učestvovao u ubistvu njihovog vođe Baranina Alana Kožara.

Sakriven iza nadimka Kasap o tome na Skaju piše sugrađaninu Vladimiru Ulami, koji je na tada bezbednoj aplikaciji pisao pod nadimkom Kapri.

Jedan ubijen, drugi uhapšen

Hodžića je kasnije likvidirala suparnička kriminalna ekipa, a Ulama je pre nekoliko dana uhapšen u Srbiji po poternici koju je za njim raspisala Crna Gora.

“Brat moj zalivadili smo sinoć jednog ozbiljnog Adža što je ubio. Je***** su mu majku. Iskidali ga, sve priznao. Al’ ne pominji nikome. Nisam brate sav svoj, zato ti ne pišem. Ne sme niko znat, zbog momka što je namestio”, napisao je Hodžić 16. avgusta 2020. godine Ulami.

Sugrađaninu je te noći poverio da su tokom tog kriminalnog poduhvata saznali dosta, da im je član suparničke ekipe ispričao detalje:

“Jes, rek’o je. Opisom kao Savo. Po priči. Samo je rek’o Neli iz NK. Brate polako, saznali smo mnogo toga, baš mnogo. Samo polako, pričaću ti. Majku mu u grob je***, uh brate”, napisao je Hodžić.

Foto: Facebook

Iz tih poruka proizilazi da su škaljarci nepun mesec nakon što su 23. jula 2020. godine na Krfu likvidirani Kožar i Damir Hadžić iz Užica, znali ko je učestvovao u tom ubistvu i da su se svetili.

Odmah nakon što se pohvalio da su “zalivadili” jednog, Baranin je Ulami počeo da izlaže plan da skupa napadnu izvesnog Milana.

“Hoću brate, napadamo Milana, zajedno to moramo, da ga uhapsimo ako dolazi na Vir... Da brate, poslaćemo pikap od preko pričaću ti kako. Brate samo da završimo šta smo počeli, pa onda”, piše Baranin.

Tog i narednih dana Hodžić se interesuje da li ta osoba dolazi na Virpazar, ali i objašnjava sagovorniku da je još davno pitao za njega.

Dan nakon priznanja da su “zalivadili” jednog od suparnika, konstatuje da “nije baš lako uhapsit’ čoveka”, dodajući i “a i ima njega, krupan je”.

Slao slike eksploziva

Istovremeno Ulami šalje fotografiju i objašnjene da je to eksploziv spreman za osobu o kojoj pričaju.

Odgovarajući sugrađaninu pojašnjava i da neće aktivirati bombu dok Milan bude na Virpazaru, već samo iskoristiti dolazak da je postave ispod automobila.

“I ovo je dobro 5 soma. Imam ja ko će ga postavit. Neka dižu, šta ima veze... Daj da vidimo, da se Milan vidi ima li ga na Vir dolazio gore. A nećemo ga dić tamo, no da mu se stavi bomba pod kola, pa da se prati. Ne pazi se nikako brate, baš nikako. Lakše ga dić bombom brate kad se ne pazi, da ne rizikujemo, znaju za nas da smo tempirana bomba. Ima 500 g plastike”, objasnio je on.

Tada dodaje i da ima osobu koja će postaviti eksploziv, “samo štek da nađem i da prebacim tu napravu”...

Desetak dana kasnije, piše Hodžić, odustali su od plana da postave eksploziv ispod vozila te njihove mete.

“Gluposti, odustali smo od ovog sa bombom... Ne znam brate, nemamo auto i štek i to. Ne znam što da činimo, pa aj razmisli imaš li kakvu ideju, je**** je odrat ga u Bar trenutno autom, pad 99 posto”, žali se on Ulami.

U prepiskama u koje Vijesti imaju uvid nema jasnih podataka ko su osobe o kojima Barani razgovaraju.

Ubijeni pre 5 godina

Škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Adis Spahić koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu.

Visokopozicionirani član tog klana Mile Radulović (Kapetan/General) tog dana je otet, a likvidiran je nakon dvomesečnog, monstruoznog zlostavljanja i iznuđivanja informacija o škaljarcima.

“Potegao je pištolj na Velju (Belivuka), morao sam ga prosut”, napisao je u telefonskoj poruci Marko Kilibarda, objašnjavajući Igoru Božoviću kako je ubio škaljarca Hodžića.

Kilibarda i njegov takođe optuženi prijatelj Aleksandar Paunović uhapšeni su u julu 2025. godine u Beogradu po poternici Interpola Podgorica, zbog učešća u ubistvu Hodžića, Spahića i otmici Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Njih trojicu u zamku je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) namamio plaćenik kavčana, Ratko Živković zvani Zemo.

Radulovićevo telo su, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, spalili na Lovćenu.