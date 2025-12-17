Slušaj vest

Za danas je zakazano izricanje kazne Brajanu Volšu zbog ubistva Srpkinje Ane Volš. Kakva kazna se očekuje, pitali smo Jelenu Spasić, urednicu hronike u Kuriru:

- Sud u Americi danas bi trebalo da saopšti konačnu odluku da li će Brajan Volš ostatak svog života provesti iza rešetaka. Podsetiću samo da je porota u ponedeljak donela odluku i da je on proglašen krivim. Dakle, utvrđeno je da je Brajan Volš prvog januara u porodičnoj kući u Kokasetu ubio suprugu, Anu Volš. U vreme zločina u kući, u drugoj sobi, spavala su i njihova maloletna deca - kaže Spasić i dodaje:

Jelena Spasić Foto: Kurir Televizija

- Mi smo povodom odluke o kazni koja bi danas trebalo da bude izrečena, kontaktirali i gospođu Milanku Jubičić, majku Ane Volš, koja inače živi u Beogradu. Ona je rekla da nije pomno pratila dvonedeljno suđenje, ali s obzirom na to da je utvrđena krivica njenog zeta, ona očekuje da će biti osuđen na maksimalnu kaznu zatvora. Rekla nam je, da ni jedna kazna njoj dete ne može da vrati i da njoj preostaje samo da do kraja života pati za Anom.

Brajan obmanuo istražitelje

Posle ubistva Ane i hapšenja njenog supruga Brajana deca su smeštena u državnu ustanovu u kojoj se, prema nezvaničnim informacijama, nalaze i danas:

- Najstarije njihovo dete u vreme ubistva Ane imalo je svega 6 godina. Podsećam i da je Brajan Volš u januaru tvrdio da mu je supruga nestala, da je zbog hitnog posla otputovala u Vašington, međutim, suočen sa dokazima koje su istražitelji pronašli već prvih dana tokom potrage za Anom u njihovoj kući, on je priznao da je obmanuo istražitelje i tada je uhapšen zbog tog krivičnog dela. Kasnije je priznao i nepropisno odlaganje tela i zbog ova dva krivična dela koja je priznao njemu preti dodatna kazna zatvora - kaže Spasić i dodaje:

- Međutim, ono što smo prvi put mogli da čujemo kada je suđenje počelo pre oko dve nedelje, jeste obrazloženje odbrane, odnosno pokušaj njegovih branilaca da objasne zbog čega je Brajan Volš raskomadao Anino telo i bacio ga u različite kontejnere za reciklažu. Njegovi branioci tada su rekli da je on prvog januara zapravo zatekao Anu mrtvu u krevetu i da se uplašio kako će na to da reaguju deca, pa se u toj panici i strahu rešio njenih ostataka.

Snimci sa nadzornih kamere ključne u predmetu protiv Brajana Volša

Svedoci i odbrana

Tokom suđenja je utvrđeno da je to bila samo njegova odbrana usmerena ka tome da poboljša svoj položaj u sudskom postupku. Inače, on sam nije svedočio, odnosno nije iznosio odbranu u toku suđenja:

- Njegovi branioci su na početku tvrdili da će dokazati njegovu nevinost, međutim, kako se pokazalo, nisu predložili ni jedan dokaz, niti jednog svedoka koji bi govorio u njegovu korist. Tužilaštvo je predložilo, ispitalo i izvelo veliki broj različitih dokaza koji idu u prilog odluci porote da je on kriv. Među saslušanima su bili i muškarac sa kojim je Ana poslednju godinu dana života bila u ljubavnoj vezi, koji je svedočio o njihovom odnosu i o tome da je Ana planirala da ostavi svog supruga Brajana Volša, ali da je želela da deca pređu sa njom i da sa njima žive u Vašingtonu. Svedočio je i prijatelj koji je poslednji video Anu živu, jer su sa bračnim parom dočekali Novu godinu - rekla je Spasić i istakla:

Ana Volš nestala 1.januara 2023.

- S druge strane, izvedeni su i ključni dokazi protiv Brajana Volša, a to su pre svega njegove pretrage na internetu, tačno po satnici. Zbog toga što telo nikada nije pronađeno, obdukcija nije mogla da bude izvršena, pa se ne zna tačan način, odnosno, tačan uzrok smrti. Ali gugl pretrage koje su počele rano ujutru, u kojima Volš pokušava da sazna kako da se najlakše reši tela, koliko dugo telo može da se oseća i kako da ukloni mrlje, ukazuju da je ona u to vreme već bila mrtva.

"ANU VOLŠ ZATEKAO MRTVU U KREVETU U PANICI SE REŠIO OSTATAKA" Ovako je govorila odbrana Brajana Volša tokom suđenja za ubistvo: Gugl pretrage im stale na put

