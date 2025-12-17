Slušaj vest

 Prema prvim informacijama sa lica mesta, postoji sumnja da ima poginulih.

- Prizor je bio stravičan, vozila su bila potpuno uništena i čule su se sirene Hitne pomoći i policije - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Na terenu su ekipe Hitne pomoći koje pružaju medicinsku pomoć povređenima, dok policija obezbeđuje mesto nezgode i vrši uviđaj.

Saobraćaj na ovoj deonici je privremeno obustavljen.

Težak sudar automobila i kamiona na obilaznici kod Gornjeg Milanovca Foto: RINA

Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteBeogradKURIR NA LICU MESTA, KARAMBOL U KRALJA MILANA: Auto se prevrnuo na krov, jezive scene (FOTO)
saobraćajna nesreća.jpg
HronikaSLETEO S PUTA I ODVALIO OGLEDALO! Težak sudar dva vozila kod Čačka: Pričinjena velika materijalna šteta (FOTO)
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD BUBANJ POTOKA, UČESTVOVALO 5 VOZILA: Stvaraju se veliki zastoji, gužva u sve tri trake - povređene 3 žene
hitna pomoć
Hronika"AUDIJEM" NALETEO NA DRUGO VOZILO, OD SILINE UDARA SLETEO S PUTA Težak sudar na periferiji Kikinde: Jedan vozač prevezen u bolnicu! (FOTO)
Fijesta foto s.u..JPG