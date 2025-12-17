Na obilaznici oko Gornjeg Milanovca jutros je došlo do teške saobraćajne nesreće putničnog vozila i kamiona.
saobraćaj obustavljen
"PRIZOR JE BIO STRAVIČAN" Prve slike užasnog sudara automobila i kamiona na obilaznici kod Gornjeg Milanovca, strahuje se da ima poginulih (FOTO)
Prema prvim informacijama sa lica mesta, postoji sumnja da ima poginulih.
- Prizor je bio stravičan, vozila su bila potpuno uništena i čule su se sirene Hitne pomoći i policije - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.
Na terenu su ekipe Hitne pomoći koje pružaju medicinsku pomoć povređenima, dok policija obezbeđuje mesto nezgode i vrši uviđaj.
Saobraćaj na ovoj deonici je privremeno obustavljen.
Težak sudar automobila i kamiona na obilaznici kod Gornjeg Milanovca Foto: RINA
Više informacija biće poznato nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
