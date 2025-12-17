Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Smedrevu je u saradnji sa područnim osnovnim tužilaštvom i Policijskom upravom u ovom gradu, rasvetlilo okolnosti povodom događaja u ugostiteljskom objektu u Smederevu, u kom je zatečeno jedno muško lice bez znakova života.

Naime nakon prikupljenih informacija i obavljene obdukcije postoje osnovi sumnje da je S.M. (48) koji je juče uhapšen izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštilo je Više javno tužilaštvo iz Smedereva.

- Osumnjičenom S.M. iz Smedereva se stavlja na teret da je pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju sa više udaraca lišio života oštećenog I.P. iz ovog grada - navode u saopštenju.

Postoje osnovi sumnje da je i ovaj osumnjičeni, prilikom bekstva sa lica mesta izvršio još nekoliko krivičnih dela na štetu više lica, u čemu mu je pomagao, takođe uhapšeni M.Ć. sa kojim je došao do benzinske pumpe, gde su vršenjem nasilja i pretnjama prema prisutnim radnicima i ostalim licima, pokušali da dođu do vozila za bekstvo, pokušavajući da zaustave vozila koja su putem prolazila u čemu je u jednom momentu osumnjičeni S.M. uspeo, primoravajući oštećenog D.J. da ih poveze u pravcu Beograda, tokom koje vožnje su mu oduzeli novac, da bi ubrzo pravovremenom akcijom policije bili zaustavljeni i lišeni slobode, a u vezi čega im se stavljaju na teret krivična dela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, protivpravno lišenje slobode, prinuda i razbojništvo.

Ubijeni Ivica Pržić Foto: Privatana Arhiva

- Po nalogu tužilaštva uhapšeni su i Lj.V., S.V. i S.M. koji su kritičnom prilikom bili u ugostiteljskom objektu i koji nisu pružili pomoć sada pokojnom I.P. Njima se na teret stavlja krivično delo nepružanje pomoći - saopšteno je.

Kako dalje navode, svim osumnjičenim određeno je zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti dovedeni u prostorije nadležnog tužilaštva na saslušanje.

Da podsetimo, Ivica Pržić preminuo je nakon tuče u jednoj kafani u Smederevu koja se dogodila u noći između ponedeljka i utorka, a dvojica osumnjičenih uhapšena su u utorak ujutru u Grockoj.