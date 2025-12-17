Tokom suđenja u Masačusetsu pred sudom je svedočio Vilijam Fastou sa kojim je lepa Beograđanka bila u ljubavnoj vezi. On je do detalja ispričao da su se oni zabavljali više meseci, te da su od leta 2022. godine bili u ozbiljnoj vezi. Pojasnio je i da su za Dan zahvalnosti putovali u Dablin, kao i da mu je Ana otkrila da će ispričati Brajanu za njihovu vezu.

- Bilo joj je bitno da Brajan za to čuje od nje - naveo je Fastou i dodao da je Ana osećala grižu savesti što radi u Vašingtonu i ne provodi dovoljno vremena sa decom, kao i da se često svađala sa Brajanom.

Sa druge strane, u telefonu Volša pronađeno je da je on guglao ime Vilijama Fastoua, a otkriveno je i da ga je zvao posle Aninog nestanka i razgovarao sa njim.

- Volš je isticao da su bili u divnom braku, ali ispostavilo se da je znao za aferu - preneli su mediji.