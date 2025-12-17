ODLOŽENO IZRICANJE PRESUDE BRAJANU VOLŠU: Tužilac otkrio šta mu je rekla Anina sestra pošto je njen zet proglašen krivim!
Izricanje kazne Brajanu Volšu, koji je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena svoje supruge Ane, pomereno je sa srede na četvrtak, preneli su američki mediji.
Da podsetimo, Volš je u ponedeljak oglašen krivim za ubistvo Beograđanke Ane Volš, kojoj se svaki trag izgubio 1. januara 2023. godine. Kako je izneto tokom suđenja, veruje se da je Volš suprugu ubio, raskomadao i delove tela pobacao po kontejnerima u blizini njihovog doma u Kohasetu u državi Masačusets.
Tokom suđenja Volš nije izneo odbranu, ali je na pripremnom ročištu priznao da je uklonio telo i lagao policiju tokom potrage za Anom. Negirao je ubistvo supruge, a njegovi advokati izneli su tezu da je Ana umrla neobjašnjivom smrću.
- Porota je Volša oglasila krivim nakon drugog dana zasedanja. Njemu bi mogla biti izrečena doživotna robija bez mogućnosti uslovnog otpusta - preneli su mediji.
Okružni tužilac Majkl Morisi izjavio je na konferenciji za medije da smatra da je pravda zadovoljena.
- Nije stvar u pobedi ili porazu. Radi se o dobijanju pravog odgovora, a ovo je bio pravi odgovor. Ne posmatramo slučajeve kao pobede i poraze, gledamo kako da nekome obezbedimo pravdu. Čuo sam se sa sestrom Ane Volš, ona mi je rekla da je pravda zadovoljena - rekao je novinarima tužilac Morisi.
Milanka Ljubičić, majka Ane Volš, juče je za Kurir rekla da očekuje da će zet biti osuđen na doživotnu robiju.
- Nemam mnogo toga da kažem, jer gotovo ništa i ne znam. Za ove tri godine druga ćerka i ja smo svega dva puta imale kontakt sa tužiteljkom. Očekujem i nadam se da će Brajan dobiti doživotnu robiju. A meni ostaje samo tuga do kraja života za mojom Anom - rekla je Milanka Ljubičić za Kurir.
Obzirom da Anino telo nikada nije pronađeno, tužilaštvo se koncentrisalo na digitalne dokaze kako bi poroti predstavili slučaj i dokazali da je Volš kriv.
- Među ključnim dokazima su bile jezive pretrage sa Volšovog mekbuka na kojima se moglo videti da je guglao kako da najbolje rasparča telo u prvim danima 2023. godine, neposredno nakon Aninog nestanka - navode mediji:
- U dokazima su se našli i snimci iz prodavnica na kojima se vidi da Volš troši stotine dolara kupujući alat i sredstva za čišćenje kako bi raskomadao telo supruge. Neki od predmeta, uključujući testeru za metal i sekiricu, kao i Anine stvari, krvavi peškiri i tepisi, pronađeni su u kontejnerima za smeće duž cele Severne obale. DNK testiranje pokazalo je poklapanje sa Volšovima.
Tokom suđenja tužilaštvo se držalo teze da je motiv zločina ljubavna veza sa Vilijamom Fastouom koju je Ana imala u Vašingtonu, kao i finansijski problemi koje je par imao. Odbrana je oštro odbacila ove navode. Šta je Fastou ispričao pred sudom pročitajte OVDE.
Tokom suđenja u Masačusetsu pred sudom je svedočio Vilijam Fastou sa kojim je lepa Beograđanka bila u ljubavnoj vezi. On je do detalja ispričao da su se oni zabavljali više meseci, te da su od leta 2022. godine bili u ozbiljnoj vezi. Pojasnio je i da su za Dan zahvalnosti putovali u Dablin, kao i da mu je Ana otkrila da će ispričati Brajanu za njihovu vezu.
- Bilo joj je bitno da Brajan za to čuje od nje - naveo je Fastou i dodao da je Ana osećala grižu savesti što radi u Vašingtonu i ne provodi dovoljno vremena sa decom, kao i da se često svađala sa Brajanom.
Sa druge strane, u telefonu Volša pronađeno je da je on guglao ime Vilijama Fastoua, a otkriveno je i da ga je zvao posle Aninog nestanka i razgovarao sa njim.
- Volš je isticao da su bili u divnom braku, ali ispostavilo se da je znao za aferu - preneli su mediji.