U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na Ibarskoj magistrali na ulazu u Gornji Milanovac jedno lice je nastradalo na licu mesta.
sudar
STARIJI ČOVEK POGINUO NA MESTU: Teška saobraćajna nesreća na Ibarskoj u Gornjem Milanovcu uzela jedan život, vozač kamiona povređen (FOTO)
Slušaj vest
Do nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo i kamion.
- Stariji muškarac iz Gornjeg Milanovca koji je upravljao putničkim automobilom je poginuo. Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na lice mesta, ali nije bilo spasa. Vozač kamiona nije teško povređen, kaže za RINU izvor sa lica mesta.
Težak sudar automobila i kamiona na obilaznici kod Gornjeg Milanovca Foto: RINA
Vidi galeriju
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu, a vozila su bila preusmerena kroz grad preko Ljubićke ulice.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši