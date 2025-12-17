Slušaj vest

Do nesreće je došlo kada su se sudarili putničko vozilo i kamion.

- Stariji muškarac iz Gornjeg Milanovca koji je upravljao putničkim automobilom je poginuo. Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na lice mesta, ali nije bilo spasa. Vozač kamiona nije teško povređen, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Težak sudar automobila i kamiona na obilaznici kod Gornjeg Milanovca

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu, a vozila su bila preusmerena kroz grad preko Ljubićke ulice.