OSUĐEN UBICA "ŠKALJARCA": Ibrahimoviću 15 godina robije za likvidaciju, na suđenju sve priznao: Bio mi je drug, ali sam zbog njega imao noćne more!
Dino Ibrahimović osuđen je na 15 godina zatvora zbog ubistva "škaljarca" Edmonda Mustafe, koje je počinjeno 27. februara 2024. godine u Baru.
U obrazloženju presude navedeno je, kako piše Pobjeda, da je Ibrahimović oglašen krivim za krivično delo ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Optuženi je tokom postupka priznao da je ubio Mustafu.
Prema optužnici Višeg državnog tužilaštva, Ibrahimović je 27. februara 2024. godine, oko 9.20 časova, u Ulici Popa Dukljanina u Baru, hicima iz vatrenog oružja usmrtio Edmonda Mustafu. Nakon pucnjave, Ibrahimović je pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen u barskom naselju Popovići, gde ga je zaustavila policijska patrola, identifikovala i lišila slobode.
Pucao sa kacigom na glavi pa pobegao
Prema navodima, optuženi je na glavi imao kacigu sa zatamnjenim vizirom, dok je u rukama držao pušku, sa spuštenom cevi prema asfaltu.
Kako se navodi u optužnici, u trenutku kada je Mustafa krenuo da uđe u automobil, Ibrahimović je podigao pušku i ispalio kratak rafal između dva parkirana vozila. Prilikom pucanja, savio je kolena, a zatim načinio jedan do dva koraka u pravcu žrtve.
Nakon toga, Ibrahimović je pušku spakovao u ranac i električnim trotinetom se udaljio sa mesta događaja, ali je ubrzo lociran i uhapšen.
Sve priznao
Optuženi je, kako se navodi u optužnici, od ranije poznat policiji. Protiv njega se vodi i postupak zbog učešća u ubistvu Novljanina Šćepana Roganovića, koje je izvršeno 13. februara 2020. godine u Herceg Novom.
- Priznajem izvršenje krivičnog dela.Bili smo drugovi. Kad je izašao iz zatvora promenio se. Počeo je od drugova da pravi neprijatelje, pa tako i od mene. Napadao me je. Jurio me blindiranim vozilom, i maltretirao me gde god bi me vidio. Nosio je pištolj - kazao je ranije pred sudijom optuženi Ibrahimović.
On je rekao "da ga je oštećeni jednom prilikom naterao da uđe u vozilo i povezao na brdo", a potom je dodao i da mu je Edmond tada uperio pištolj u glavi i "pretio da će mu namestiti robiju."
Kazao je da noć pre ubistva nije mogao da spava, te da je imao noćne more zbog maltretiranja.
- Nisam mogao da spavam i odlučio sam da ću da ga uplašim. Sutra sam kružio kod njegove zgrade 20 minuta, kada je naišao prepoznao me, iako sam imao kacigu. Rekao je: "Pucaj!". Video sam da drži nešto i više se ničega ne sećam. Stalno me je napadao, znao sam da ga neko štiti. Ne mogu da opravdam ovo što sam uradio. Žao mi je i nisam imao nameru da upotrebim oružje - rekao je Dino Ibrahimović.
Iznosio prljav veš klana
Likvidirani Edmond Mustafa bio je dobro poznat policiji, a takođe godinama unazad punio je stranice crne hronike.
Međutim, kako kažu izvori upoznati sa slučajem, Mustafa je ušao u rat sa pripadnicima svog klana, a otišao je toliko daleko da je na društvene mreže kačio materijal sa Skaj aplikacije, odnosno prepiske koje su međusobno vodili pripadnici škaljarskog klana.
- Navodno, Mustafa se posle ubistva Alana Kožara razočarao u svoje saborce, verujući da su Kožara "škaljarci" prodali "kavčanima". Inače, Alan Kožar je godinama važio za vođu kriminalne grupe iz Bara, a tokom rata kavačkog i škaljarskog klana, njegova grupa se praktično stopila u škaljarski klan - objašnjavaju izvori.