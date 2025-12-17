Slušaj vest

U Sevojnu je juče preminula žena, a kako komšije kažu u mukama i u smeću. U Ulici Višeslava Bugarinovića, stanari zgrade su zgranuti načinom na koji je njihova komšinica skončala, a kako kažu zgranuti su i postupanjem nadležnih organa. Kako su nam rekli, njeno stanje je prijavljivano i Centru za socijalni rad u Užicu i policiji i Hitnoj pomoći, ali je jedino Hitna pomoć reagovala.

- Ona je u tom stanu živela sa nevenčanim suprugom S.I., koji mnogo pije. Pre nekoliko meseci se šlogirala. Nedavno su je vratili iz banje sa dekubitusom. Od tada je nepokretna ležala u krevetu - priča jedna od komšinica (imena su

poznata redakciji).

Kako kažu komšije, s vremena na vreme se čulo ječanje, kukanje i zapomaganje iz stana.

- Čuli su se iz stana razni zvuci. Pored toga, često kada se prođe pored njihovog stana osećaju se neprijatni mirisi. Njen nevenčani suprug je pelene i uneređenu ćebad ostavljao na terasi, a verovatno ih ima i u stanu. Pre tri sedmice prijavila sam i obavestila Centar za socijalni rad u Užicu o njenom stanju, odnosno šta smo čuli. Međutim, koliko nam je poznato niko nije došao da je vidi - pričaju naši sagovornici.

Oni nisu ostali na tome, već su preduzeli i druge korake.

- Pozvali smo policiju. Ispričali im šta čujemo iz stana i situaciju, ali su nam oni rekli da ne mogu da intervenišu u takvim situacijama, već da zovnemo Hitnu pomoć. Pozvali smo Hitnu pomoć i oni su došli. Mladić koji je bio, rekao nam je da je jedva došao do kreveta gde žena leži od raznog smeća. Rekao nam je da užasno smrdi, a da žena ima velike dekubitise. Dodao je da ovde mora da interveniše Centar za socijalni rad - dodala je komšinica.

I dalje komšijama nije poznato da je neko dolazio iz Centra za socijalni rad.

- Ne znamo da li je iko bio iz Centra, ali mislimo da nije. Nažalost, komšinica je preminula juče ujutru u najtežim mukama i smeću. Obavestila sam ponovo Centar za socijalni rad, ali i za to ne znamo da je neko dolazio, jer je leš i dalje bio u stanu. Ne verujem da njen muž ima para da je sahrani. On je juče, posle njene smrti, sedeo u kafani - kažu komšije.

Oni još dodaju da imaju problema sa S.I. Često dovlači razni otpad i stavlja oko zgrade, verovatno i u stanu, te je više puta prijavljivan Komunalnoj policiji.

- Oni dođu, a on samo uzme premesti taj krš sa jedne strane na drugu stranu zgrade. Sada, kada je počela zima, cepa drva u hodniku ispred vrata stana, tako da se cela zgrada ori. Često ispred vrata na kojima nema kvaka, stoji sekira. Mnogi od stanara i ne govore sa njim, jer je stalno pijan i sklon je vređanju - opisale su komšinice S.I.