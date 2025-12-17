Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu uhapsili su M. A. (33) i S. H. (58) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

- Sumnja se da je M. A. koristeći pasoš druge osobe, otvorila račun u inostranstvu, preko kojeg je, u dogovoru sa I. J. iz Beograda i S. H. vršila prenose novca za koji je znala da potiče iz kriminalne delatnosti. Tokom oktobra 2021. godine M. A je, kako se sumnja, izvršila krivično delo pranje novca uslužno za druga lica, zadržavajući za sebe proviziju od 10 posto opranog novca - saopšteno je iz MUP.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

- Krivična prijava podneta je i protiv I. J, koji se trenutno nalazi u bekstvu i za kojim se intenzivno traga - dodaje se u saopštenju.