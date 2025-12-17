Za slučaj se saznalo kada je maloletnica došla u školu sa zakašnjenjem i prijavila nastavniku da kasni, jer je danima prati mladić i da je vadio nož.
Odmah se reagovalo
DANIMA PRATIO MALOLETNICU: A poslednji put vadio i nož, policija privela mladića iz Prokuplja
Jedno lice zadržano je na Psihijatriji Opšte bolnice Prokuplje jer je danima pratio maloletnicu, a poslednji put je vadio i nož.
U Policijskoj upravi Prokuplje nam je potvrđeno da je slučaj prijavljen, te da su oni uhapsili mladića i sproveli ga na Psihijatriju.
Za slučaj se saznalo kada je maloletnica došla u školu sa zakašnjenjem i prijavila nastavniku da kasni, jer je danima prati mladić i da je vadio nož.
Odmah se reagovalo, te je prijavljeno policiji, a službenici su pronašli mladića i priveli ga, a zatim nakon što su obavestili nadležna tužilaštva, sproveli i na psihijatriju gde je zadržan.
