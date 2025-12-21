Slušaj vest

Milan je Milenu Simić oženio 2. avgusta 1998. godine, 24. oktobra sledeće godine dobili su sina. Dali su mu ime Vasa, po Milanovom bratu koji je mlad umro.

On je bio vedro dete, išao je doktoru samo kad se prehladi i malo kašuljica, bio je zdravo dete. Tog kobnog 31. jula 2002. godine su ga izgubili:

Milan i Milena Simić Foto: Kurir Televizija

Misterija koja okružuje njihove prerane smrti

- Bilo je jutro, muž je išao u firmu da radi i ustao u pola 5 ujutru. To jutro mu je Milan obećao da će ga voziti kamionom u zvornik. Vasa je ustao i sve vreme govorio da mu je muka i muka, sav je pomodreo bio. Tada nisu bili telefoni i ja sam na sav glas vikala komšije da pozovu ambulantu, Milanu su javili na poslu. Oni su ustanovili tada da on nije živ.

Milana su pitali da rade obdukciju ali on to nije dozvolio, a zbog toga se danas kaje i smatra to najvećom greškom:

- Ceo život nam se srušio, nemaš jednostavno volju za životom više. 2003. godine sam ostala trudna sa drugim detetom. Strahovala sam za to dete. Kad sam jednom pitala lekara da li se mogu ja preispitati i moje zdravlje, on mi je odgovorio da sam to trebala uraditi pre trudnoće. Rodila sam Mladena 20. septemra, sve je bilo okej do nekih 20 dana starosti - rekla je Milena i dodala:

- Rekla sam Mladenu da treba da ga odvedemo lekaru, da on nije dobro. Lekari su nam rekli da se dešava ta dečija konfuzija i odemo oboje u Tiršovu. Oni meni ništa zvanično 10 dana nisu rekli o njegovoj dijagnozi. Jedno jutro smo se probudili i videli njega mrtvog kako leži u krevetu. Sama sebi sam rekla da dete nikada neću imati. On je živeo 2 i po meseca, njegovu sliku nemam. Rekla sam i Milanu da ja više neću rađati.

Milena Simić Foto: Kurir Televizija

2005. godine je otkrila da je trudna. Odmah je rekla Milanu da želi da ukloni trudnoću:

- Pristala sam da rodim, dok sam vodila trudnoću pominjala sam lekarima da mi je dvoje dece umrlo ali niko ništa. Rodila sam Vuka na samom početku devetog meseca i oni su njemu radili CTG srca i rekli su mi da se mora hitno raditi carski rez. Oni su meni radili carski i bebu su stavili u inkubator na 7 dana. Vuk je meni počeo da se menja, videla sam da je sve lošije i lošije. Komšije su došle da nas odvezu kod lekara i ja sam samo na pola puta osetila da je on ispustio zvuk kao da je zahrkao. Kad smo došli tamo oni su mi nakon 5 do 10 minuta pitali jel došao otac od deteta. Tada su mi saopštili da je umro. Ja od tada nisam više ništa znala - ispričala je Milena.

Genetska analiza pokazala nešto nesvakidašnje

Milena i Milan su odlučili da više neće praviti decu dok ne urade genetski nalaz. 2009. godine se Milena razbolela i otišla na specijalističke preglede, gde joj je doktorka odmah dala uput za genetski pregled. Na pregledu su im rekli da ne smeju nikada imati muško dete, već samo ženko:

- Ostala sam trudna sa devojčicom. Ali, nastaju opet problemi, krenula sam da krvarim. Rodila sam Nikolinu i rekli su mi da ima proširenje leve moždane komore koja može nešto da izazove ali i ne mora. Pili smo lekove svi, ali smo dobili volju. Davala nam je volju za životom. Nikolina je sada pod terapijom.

