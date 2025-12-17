Slušaj vest

Ubistvo Ivice Pržića (44), u noći između 15. i 16. decembra, u jednoj kafani u Smederevu uznemirilo je žitelje ovog grada koji za osumnjičenog S. M. (48) traže strogu kaznu, budući da je u pitanju povratnik u vršenju krivičnih dela!

Smederevci nemaju reči hvale za uhapšenog S. M., kog opisuju kao nasilnika i "strah i trepet" u gradu.

Osumnjičeni S.M. Foto: Facebook

- Večito je maltretirao ljude, taj je tukao redom! Šljam grada. Bilo je pitanje dana kada će ovako nešto da uradi. Trebalo bi biti u zatvoru doživotno - navode revoltirani građani Smdereva i dodaju:

- S.M. je pre nekoliko godina od jednog čoveka napravio invalida, tukao ga je na jednom stovarištu, a čovek je samo radio svoj posao. Bio je i u zatvoru zbog toga, ali kazna nije bila velika... I kad je izašao uradio je isto, uništio je jedan život. On je nečkovek. Inače, osumnjičenom S. M. na teret se stavlja krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Podsetimo, Ivica Pržić ubijen je od batina u jednoj kafani u Smederevu, a policija je tim povodom uhapisal čak pet osoba.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, rasvetlili su sve okolnosti smrti četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca u jednom ugostiteljskom objektu u Smederevu. Policija je uhapsila S. M. (48) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo teško ubistvo, kao i još devet krivičnih dela u sticaju prilikom pokušaja bekstva, i to četiri krivična dela nasilničko ponašanje, dva krivična dela ugrožavanje sigurnosti i po jedno krivično delo razbojništvo, razbojništvo u pokušaju i protivpravno lišenje slobode - navodi se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.

Ubijeni Ivica Pržić Foto: Privatana Arhiva

Takođe, uhapšen je i M. Ć. (29) osumnjičen da je tokom bekstva pomagao S. M. u izvršenju krivičnih dela nasilničko ponašanje, ugrožavanje sigurnosti, razbojništvo, razbojništvo u pokušaju i protivpravno lišenje slobode, kao i Lj. V. (58), S. V. (35) i S. M. (68) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nepružanje pomoći.

- S. M. je, kako se sumnja, nakon svađe, napao četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca čije je beživotno telo policija zatekla u ugostiteljskom objektu, a potom pobegao. On i M. Ć. se sumnjiče da su tokom bekstva na jednoj benzinskoj stanici kod Smedereva od dve osobe pokušali da uzmu ključeve od vozila, jednoj su pokušali da otuđe vozilo, dok su jednom muškarcu ušli u automobil, uzeli mu novac i prinudili ga da ih vozi prema Beogradu - navodi se u saopštenju i dodaje se:

- Lj. V. (58), S. V. (35) i S. M. (68) se sumnjiče da nisu pružili pomoć u ugostiteljskom objektu četrdesetčetvorogodišnjem muškarcu kada ga je, kako se sumnja, napao S. M., a čije je beživotno telo pronađeno, niti su pozvali policiju da prijave.

Svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom javnom tužilaštvu u Smederevu.

Kako je Kurir ranije pisao, osumnjičeni S. M. je od ranije poznat policiji, više puta je hapšen i osuđivan, između ostalog i za krivična dela iznuda i krađa.