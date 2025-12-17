Redakcija Kurira stupila je u kontakt sa pomenutom firmom, kako bismo dobili odgovor na pitanja da li znaju šta se trenutno dešava i kakva je uloga njihovog direktora u čitavom slučaju. Odgovor koji smo dobili iz Slovenije, a koji prenosimo u celosti i u prevodu, glasi:

- Informacije o tome šta se dogodilo sa direktorom i sa firmom saznali smo iz medija, ali mi nismo nadležni niti nadređeni u preduzeću Vaki trans d.o.o. - rečeno je kratko.

Ovaj odgovor dodatno otvara pitanja o načinu na koji je, kako se sumnja, Šoškić uspeo da godinama vodi ilegalne poslove pod okriljem legalnog transporta, navodno bez znanja zaposlenih.