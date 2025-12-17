NARKO-BOS PREKO FEJSA TRAŽIO VOZAČE, OGLASILA SE FIRMA KOJA JE BILA PARAVAN: 110 evra za dan, a droga vredna milione vešto skrivana! (foto)
Narko-bos Srđan Šoškić (38),prema navodima istrage, godinama je koristio legalne transportne firme kao paravan za šverc velikih količina kokaina širom Evrope, a jedna od ključnih bila je i firma Vaki trans d.o.o. iz Slovenije, čiji zaposleni vozači, navodno, nisu imali saznanja o tome šta tačno prevoze.
Šoškić je, inače, označen kao vođa razbijene međunarodne kriminalne grupe.
Redakcija Kurira stupila je u kontakt sa pomenutom firmom, kako bismo dobili odgovor na pitanja da li znaju šta se trenutno dešava i kakva je uloga njihovog direktora u čitavom slučaju. Odgovor koji smo dobili iz Slovenije, a koji prenosimo u celosti i u prevodu, glasi:
- Informacije o tome šta se dogodilo sa direktorom i sa firmom saznali smo iz medija, ali mi nismo nadležni niti nadređeni u preduzeću Vaki trans d.o.o. - rečeno je kratko.
Ovaj odgovor dodatno otvara pitanja o načinu na koji je, kako se sumnja, Šoškić uspeo da godinama vodi ilegalne poslove pod okriljem legalnog transporta, navodno bez znanja zaposlenih.
Paravan
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, Šoškić je putem društvenih mreža i oglasa tražio vozače za rad u svojoj firmi, nudeći redovne ture, dobre dnevnice i siguran posao u međunarodnom transportu. Kako tvrdi izvor Kurira upoznat sa istragom, upravo je to bio savršen paravan.
- Ljudi koji su se javljali na oglase nisu imali pojma šta zapravo prevoze. Radilo se o klasičnim transportnim rutama, kamioni su bili uredno registrovani, papiri su delovali čisto, a droga je bila, pretpostavlja se, vešto sakrivena. Na taj način je Šoškić, kako se sumnja, prevozio kokain širom sveta i zarađivao milione evra - navodi sagovornik Kurira.
Pre samo četiri meseca, na društvenim mrežama je osvanuo upravo jedan takav oglas da su u ovoj transportnoj firmi potrebni vozači zbog "proširenja voznog parka".
- Firma Vaki trans d.o.o iz Ljubljane, zbog proširenja voznog parka traži iskusnog vozača C+E sa slovenskom vizom i codom 95, na radu na ceradi AT-DE. Svaki provedeni dan u kamionu je 110e, sistem rada po dogovoru - glasio je jedan oglas objavljen 7. jula.
Istražni organi sumnjaju da je kriminalna grupa koristila mrežu firmi u više evropskih zemalja, dok je slovenačka kompanija imala posebnu ulogu zbog položaja Slovenije kao važne tranzitne tačke unutar Evropske unije.
Podsetimo, Šoškić je uhapšen u okviru međunarodne policijske akcije u kojoj su zaplenjene velike količine kokaina i marihuane, a istraga se vodi u više država. Tereti se da je organizovao lanac prevoza droge, koristeći legalan biznis kako bi prikrio kriminalne aktivnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se nakon velikog hapšenja kada je i objasnio da se vođa grupe tereti da je finansirao i organizovao međunarodni transport narkotika.
- Vođa ove organizovane kriminalne grupe S. Š. se sumnjiči da je finansirao i organizovao transport droge, dok su transport i distribuciju narkotika vršili članovi OKG D. S., S. R. i J. P., koristeći kapacitete legalnog poslovanja privrednih društava čija je delatnost drumski prevoz tereta, a koje je S. Š. osnivao na teritoriji zemalja EU - rekao je Dačić.
Inače, tokom akcije zaplenjeni su paketi droge visokog kvaliteta, među kojima i kokain izuzetne čistoće čija se vrednost procenjuje na više miliona evra.
U ovoj međunarodnoj akciji, pored hapšenja u Srbiji, na teritoriji Španije je 27.11 2025. lišen slobode J.P., a prethodno u Austriji S.R. 21. 3.2025. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su u periodu od 4. decembra 2024. godine do danas izvršili krivična dela - neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Samo vrednost tržišne opojne droge zaplenjene u Španiji i Austriji je preko tri miliona evra.
Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi pokušavaju da utvrde pun obim mreže, kao i da li je još neko iz firmi koje su korišćene kao paravan znao šta se zapravo nalazi u tovarima koji su svakodnevno prelazili evropske granice.