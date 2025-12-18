Slušaj vest

Dragan Isaković (56) iz sela Dušanovac kod Negotina tragično je nastradao kada je na njega pala bandera koju je oborilo drvo koje je sa prijateljem i šurakom sekao na obali Dunava!

Neverovatna nesreća dogodila se u selu tokom proteklog vikenda.

- Dragan je sa prijateljem i šurakom otišao na obalu Dunava da iseku neki orah. On i drug su vukli konopac, a šurak je sekao. Vodili su računa da drvo padne na put. Međutim, grane su zakačile kabal od telefona, kabal je povukao banderu, a moj brat koji se sklanjao od grana i išao unazad, našao se direktno ispod bandere koja je pala na njega - priča Snežana, Draganova sestra i nastavlja:

- Bandera mu je razbila glavu, kako je pao, više nije mrdnuo.

Foto: Facebook

Isaković je, kaže sestra, redovno bio na obali Dunava jer je stalno pecao.

- On je bio uspešan na ribolovačkim takmičenjima, a nadmetao se i u kuvanju čorbe i gulaša. Sa njim su često pecali sin i unuka, a snaha je takođe bila takmičarka u spremanju ribljih specijaliteta - navodi naša sagovornica.

- Od Dragana su nam ostali brojni pehari i medalje, sin, dve ćerke, unuci i divna uspomena na jednog izuzetnog čoveka - kaže sestra i dodaje da je njen brat sahranjen u ponedeljak.

Prijatelji stradalog još uvek su zatečeni i ne mogu da veruju šta ih je snašlo.

- Prosto nikada nismo čuli da je neko stradao na takav način. Čovek ništa nije učinio, samo je stajao tu i eto šta se desilo. Zatečeni smo, zaista ne možemo da poverujemo - dodaje.

Od stradalog Dragana, inače strastvenog ribolovca, oprostili su se članovi Udruženja sportskih ribolovaca Dušanovac.