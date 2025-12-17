Slušaj vest

Prijatelji ubijenog Ivice Pržića (44) iz Smedereva u neverici govore o zločinu i ističu da on nikada nije bio konfliktna osoba. On je, kako smo već pisali, pronađen mrtav posle tuče u kafani, a za njegovo ubistvo je osumnjičen S.M. (48) koji je bio u bekstvu, ali je posle potrage pronađen i uhapšen.

- Ivica je bio jedna prava dobrica. Ko ga je znao, zna kakav je bio čovek. Nikada nije voleo svađe, niti je ikada nekoga provocirao ili vređao - kažu njegovi prijatelji za Kurir.

Kako ističu, Ivica je voleo kafanski život, ali u najpozitivnijem smislu.

- Voleo je da izađe, često je išao po kafanama, ali nikada nije pravio probleme. Bio je miran, kulturan, povučen nekako u sebe. Nije bio neko ko će da započinje sukobe - priča sagovornik.

Njegovi prijatelji naglašavaju da Pržić nikada ne bi povredio bilo koga.

- Nikada nikoga ne bi udario, kamoli povredio. To nije bio on. Poznajem ga dugo godina, odrasli smo zajedno i mogu da garantujem da nije bio nasilnik. Očigledno je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme i sada je ubijen - dodaje on i ističe:

- Kako smo čuli, u momentu zločina kafana je bila maltene prazna, jer je već bio fajront, kako sam čuo ostala je ta grupa nasilnika i jadni Ivica, pitanje je kako je uopšte došlo do sukoba kad nemaju veze jedan sa drugim.

Ivica Prižić Foto: Privatana Arhiva

Podsetimo, Ivica Pržić pronađen je mrtav u noći između ponedeljka i utorka nakon tuče u kafani u Smederevu, a za njegovo ubistvo osumnjičen je S.M., koji je nakon zločina bio u bekstvu. Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Smederevu, S.M. je uhapšen juče ujutru u Grockoj i tereti se za teško ubistvo, ali i za još nekoliko krivičnih dela koja je, kako se sumnja, počinio tokom bekstva.

Prema navodima iz istrage, S.M. je zajedno sa prijateljem M.Ć. pravio haos na benzinskoj pumpi, tukao radnike i građane, oteo vozača automobila i vozilo, kao i novac, pre nego što ih je policija savladala.

- S.M. je u Smederevu poznat kao problematična osoba. Više puta je privođen i ranije je robijao za iznudu i razbojništvo - kaže izvor Kurira, navodeći da je osumnjičeni ranije radio i kao obezbeđenje u lokalima.

Osumnjičeni S. M. Foto: Facebook

Zbog ovog zločina uhapšeno je ukupno pet osoba, kojima se na teret stavlja čak sedam krivičnih dela. Osim S.M., uhapšeni su i Lj.V., S.V. i S.M., koji su, kako se sumnja, bili prisutni u lokalu u trenutku tuče, ali nisu pružili pomoć povređenom Ivici Pržiću.

- Njima se na teret stavlja krivično delo nepružanje pomoći - saopštilo je Više javno tužilaštvo.