Dragana Kapunac iz Zrenjanina je supruga i majka jedne devojčice, ali njen put kroz život bio pun izazova. Ona je rasla u kući, kako ona kaže, bez Boga i duhovne svesnosti, ali da ga je zrelošću prihvatila i počela da razmnožava svoje misli i teorije o Stvoritelju.

Devedesetih je na našim prostorima bila ekspanzija lošega, pa ni takav period nije zaobišao Draganu i doneo joj teške izazove koje je morala da prebrodi kako bi danas imala spokojniji život.

Ona je celu svoju priču ispričala za "TV 7" Jutjub kanal, a prvo se osvrnula na detinjstvo, kakav je odnos bio u kući i kako je vaspitavana u doba komunizma.

Ko je Dragana

- Živim i radim u Zrenjaninu gde sam i rođena. Udata sam, majka sam jedne devojčice, a sada već devojke. Moje detinjstvo je bilo prelepo, ništa ne bih menjala. Provela sam u igri, putovanjima, druženjima... Samo najlepša sećanja. Međutim, bez Boga.Odrasla sam u komunističko vreme i Bog se nije spominjao u našoj kući. Sa mamine strane je porodica bila verna, čak su osnovali crkvu u svom domu i njihovo osmoro dece su takođe predali svoj život Hristu, ali moja majka nije. Ona je napustila taj put - započela je Dragana.

Devedesete

Dragana je tada bila u nešto zrelijim, ali i dalje mladim godinama, pa je ispričala kakvi izazovi su bili pred njom u doba kada je život "dan za dan" bio u svom najmasovnijem potencijalu.

- Sa društvom su krenuli izlasci, a preskakanje lastiša sam zamenila diskotekama, a žmurke sam zamenila sakrivanjem po mračnim delovima kako bi se konzumirala marihuana kada sam imala 17 godina. Potom se prešlo i na teže droge, odnosno kokain i heroin, i tako sam ušla u živo blato - rekla je Dragana

Svakodnevna upotreba heroina

Dragana je gledaocima "TV 7" ispričala kako je krenula zavisnost od heroina.

- Ti provodi su trajali nekoliko godina, dok nisam 1999. upala u živo blato. Tada je bilo bombardovanje, rasulo u državi, a moji poroci više nisu bili vikend varijante. Vladao je strah, puno izbeglica, nismo znali šta nas čeka sutra. Svaki dan je bio isti, nismo imali struje, a nekako smo prešli na svakodnevnu upotrebu heroina. Tada sam imala 25 godina, a sa 27 me Gospod oslobodio.

Vrhunac poroka

Istakla je koje stvari su uticale da život krene nizbrdo, a da su prouzrokovane ovakvim načinom života.

- Prvo, odvojenost od porodice i prijatelja, niko nije hteo da ima kontakt sa mnom. Ja sam tada pobegla u Beograd i u momentu nisam imala ni za hleb jer mi je bitnije bilo imati novca za heroin. Nisam imala posao, to je bila ulica, a taj momenat je nastupio 2000. godine. Tražila sam izlaz nekoliko puta od heroina, ali je bilo bezuspešno. Pokušala sam apstinencijom, krize su nešto najgore što čovek može da preživi, makar iz mog iskustva. Imala sam podršku porodice i prijatelja, ali sam se uvek vraćala i samim tim tonula sve dublje i dublje - ističe Dragana.

Dragana tvrdi da joj je Gospod sam ušao u život na molitve njene porodice da se izbavi iz pakla heroina. Ona je to opisala kao put koji je univerzum napravio jer nije imala svest o Bogu.

- Desi se jedna promena i to velika. Mi se okrećemo Hristu i tražimo u njegovoj reči vodstvo. On je put istine i života, a kada krenemo tim putem, to je divna promena. Okrećemo se moralnim vrednostima, tražimo svetlost i bežimo od tame. Ja nisam verovala u Boga, dok mi se nije obratio. Desio se trenutak šestog avgusta 2001. tada se sila spustila, duh sveti koji je pohodio moje srce, dušu i um. Kao kada kliknemo prekidač, pa pretvorimo mrak u svetlost, to se meni dogodilo u životu. Mislim da je to uzrok molitva moje porodice i vernih ljudi koji su se borili za mene. Borba protiv heroina je trajala nešto duže od dve godine - govori sagovornica "TV 7" Jutjub kanala.

Reakcija okoline kada je ostavila heroin

- Njihova sumnja oko toga je trajala duži period dok se nije izgradilo, odnosno vratilo poverenje mojih najbližih. To se poklopilo sa odlaskom u crkvu, pa je bilo odličnih reakcija, a neki su bili u čudu. Kada je Gospod došao meni, obasjao me svetlošću, ja sam pala na kolena i rekla "Ti postojiš". Otišla sam kod ujaka dan posle, on mi je dao Sveto pismo, a ja sam bila gladna i žedna Božijih reči. Moj život danas izgleda tako što imam redovne liturgije, molitve, tihi čast, a borba je svaki dan, kroz mnoge nevolje ulazimo u nebesko carstvo. Ne cvetaju ruže, više je trnovit put, ali se nadam da ću stići do cilja - zaključila je Dragana