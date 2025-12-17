Slušaj vest

Na automobil "škaljarca" Andrije Ivanovićatajno je postavljen uređaj za praćenje, što je ubice dovelo do njega i Stefana Belade kada su likvidirani 24. septembra ove godine u selu Ugnji, nadomak Cetinja.

Kako pišu Vijesti, u spisima tužilaštva piše da je takozvani "treker" nabavio navodni pripadnik kavačkog klana Predrag Mirotić, do sada jedini osumnjičeni za pomaganje u tom zločinu.

Podsetimo, Mirotić je zbog učestvovanja u zločinu uhapšen 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel".

Predrag Mirotić Foto: Društvene Mreže

Iz spisa tužilaštva navodi se da je okrivljeni nabavio GPS uređaj za praćenje i aktivirao ga 16. septembra 2025. godine tako što je u njega ubacio SIM karticu i testirao uređaj slanjem poruke, nakon čega je tajno postavljen na "citroen C4" koji je koristio pokojni Ivanović. Na osnovu toga se sumnja da su ubicama omogućili da prate kretanje žrtava i uklone ih "na najpovoljniji način", što su, prema sumnjama, i učinili 24. septembra 2025. oko 14.40 časova.

Tokom uviđaja auto je dislociran u Forenzički centar u Danilovgradu gde je ispod zadnjeg dela branika pronađen GPS uređaj crne boje bez serijskih brojeva, sa SIM karticom u sebi. Posle izuzimanja uređaja policija je pribavila liste komunikacija za taj broj od mobilnih operatera.

Analizom je utvrđeno da se SIM kartica koristila u mobilnom telefonu oduzetom od Mirotića i potom u GPS uređaju, čime je GPS osposobljen za praćenje.

Sud smatra da postoje osnovi sumnje da je Mirotić pomogao u izvršenju teškog ubistva, ali će se to utvrditi tokom daljeg postupka.

Mesto zločina na Cetinju

Tri nedelje pre dvostrukog ubistva, nepoznati napadači su pucali na motocikl na kome su bili Belada i Tamara Stanojević. U tom napadu je Tamara teško ranjena, a cilj je, kako se navodi, bio Belada. Policija je u Budvi kasnije uhapsila jednu osobu osumnjičenu za pokušaj ubistva, dok se za direktnim izvršiocima još traga.

Tela Belade i Ivanovića su pronađeni 29. septembra oko 15.45 sati u vozilu, na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje-Budva.

Nekoliko sati nakon što su pronađena tela, na teritoriji Budve pronađen je zapaljen motocikl, za koji se sumnja da je iskorišćen za bekstvo.