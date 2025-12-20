MALČANSKI BERBERIN PRE ŠEST GODINA POČINIO SVOJE POSLEDNJE ZLODELO: Jovanović godinu dana kasnije postao prvi osuđeni na DOŽIVOTNU (foto, video)
Ninoslav Jovanović, poznat kao Malčanski berberin, pre tačno šest godina oteo je devojčicu (12) u naselju Brzi Brod kod Niša, a godinu dana nakon hapšenja postao prva osoba koja je u Srbiji osuđena na doživotnu robiju! Samo godinu i po dana nakon izricanja presude, Jovanović je preminuo u požarevačkoj Zabeli.
Podsetimo, potraga za Jovanovićem, koja je digla na noge srpsku policiju, vojsku i građanstvo, počela je 20. decembra 2019. godine, kada je u niškom naselju Brzi Brod na putu do škole nestala učenica šestog razreda.
- On je 20. decembra presreo devojčicu i slagao je da je električar koji treba da popravi nešto u njenoj školi. Ubedio ju je da pođe s njim kolima i oteo. Odvezao ju je prema selu Malča, gde je oštetio automobil, pa su pešaka krenuli ka knjaževačkim selima. U jednoj napuštenoj kući, posle iživljavanja, devojčicu je ošišao. Potraga za malenom i manijakom trajala je punih devet dana - podseća izvor:
- U selu Pasjača, 29. decembra, devojčica je oslobođena kada je jedan meštanin došao da poseti staru porodičnu kuću i video da su vrata odškrinuta. Jovanović je pobegao i ostavio dete koje je prebačeno u bolnicu. Ispostavilo se da su se noću kretali po izuzetno nepristupačnom terenu,a danju krili. Tokom bekstva devojčici je pretio da će joj pobiti roditelje - naveo je izvor.
Posle Jovanovića, još dvanaest muškaraca osuđeno je na maksimalnu zatvorsku kaznu.
- Najstariji osuđeni ima 85 godina i doživotno će robijati zbog obljube deteta, dok je najmlađi ima samo 28 godina i ta kazna mu je izrečena zbog ubistva dvogodišnje ćerke njegove emotivne partnerke - navodi izvor i dodaje da su muškarci uglavnom osuđivani zbog ubistava partnerki, majki, dece, silovanja, ali da je među njima i jedan osuđeni za teško ubistvo iz koristoljublja.
Nedelju dana kasnije, 5. januara 2020. godine, Jovanović je uhapšen na groblju u rodnom selu Malča. Nedelju dana između pronalaska devojčice i hapšenja proveo je krijući se navodno po štalama i tavanima.
- Sudbina je htela da tačno godinu dana kasnije, 5. januara 2021. godine postane prva osoba koja je u Srbiji osuđena na doživotnu robiju zbog otmice i silovanja. Interesantno je da je zakon kojim je ponovo uvedena doživotna robija stupio na snagu 1. decembra 2019., samo 19 dana pre nego što je počinio nezapamćen zločin - podsetio je sagovornik Kurira i dodao da Malčanski berberin nije prisustvovao izricanju presude.
Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu u avgustu 2021. godine, ali Jovanović nije dugo poživeo iza rešetaka.
- Ninoslav Jovanović preminuo je posle 11 meseci u zatvoru Zabela usled srčanih problema - naveo je izvor.
Neslavni nadimak Malčanski berberin dobio je jer je svoje žrtve silovao i šišao.
- On je sredinom devedesetih silovao i ošišao ženu i devojčicu, a kada je pušten 2005. godine na uslovnu slobodu napastvovao je dve devojčice od 12 godina. Obe je prethodno ošišao, a jednu je uspeo da siluje dok je drugu pokušao, ali nije uspeo. Zbog toga je bio na višegodišnjoj robiji - podseća izvor.
Doživotna kazna zatvora uvedena je kao zamena za smrtnu kaznu i odnosi se isključivo na najteža krivična dela, kao što su teško ubistvo, ubistvo deteta, višestruka ubistva, ubistva policajaca ili pripadnika vojske, kao i određeni oblici organizovanog kriminala.
Ipak, od svih izrečenih kazni, javnost je najviše uzdrmao slučaj Dragana Đurića, koji je 2014. ubio maloletnu Tijanu Juric, i čije je zlodelo bilo jedan od ključnih razloga zbog kojih je kasnije doživotna kazna i uvedena u zakonodavstvo Srbije.
Zakon je poznat i kao "Tijanin zakon", zahvaljujuci inicijativi njenog oca Igora Jurića, iako je njen dželat osuđen na 40 godina robije, iz razloga što je to tada bila najveća moguća kazna zatvora.