Žena koja je juče preminula u Sevojnu nije bila korisnik Centra za socijalni rad, navode iz te ustanove.

Kako navode iz Centra za socijalni rad, po prijavi su izlazili na teren, ali su naišli na zatvorena vrata.

Na naše pisanje o ženi iz Sevojna koja je preminula u mukama i smeću, gradski većnik za socijalnu politiku Slobodan Grbić je rekao da je obavešten o ovom slučaju.