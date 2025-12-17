Hronika
"CENTAR ZA SOCIJALNI RAD JE IZLAZIO PO PRIJAVI": Gradski većnik o smrti žene u Sevojnu
Žena koja je juče preminula u Sevojnu nije bila korisnik Centra za socijalni rad, navode iz te ustanove.
Kako navode iz Centra za socijalni rad, po prijavi su izlazili na teren, ali su naišli na zatvorena vrata.
Na naše pisanje o ženi iz Sevojna koja je preminula u mukama i smeću, gradski većnik za socijalnu politiku Slobodan Grbić je rekao da je obavešten o ovom slučaju.
- Obavešten sam o ovom slučaju od strane Centra za socijalni rad. Žena nikada nije bila korisnik usluga ovog centra. Postojala je prijava i po prijavi su izašli ljudi iz Centra za socijalni rad, otišli u stan, ali im niko nije otvorio vrata. Pošli su bili i juče da je obiđu, ali ih je dočekala vest da je preminula … - rekao je Grbić o ovom slučaju.
