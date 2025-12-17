Slušaj vest

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas popodne na Ibarskoj magistrali kod stare Lika pumpe u Gornjem Milanovcu.

Kako je u Policijskoj upravi Čačak, policiji je u 16.40 časova prijavljeno da je jedno putničko vozilo, usled neprilagođene brzine, udarilo u bankinu. Tom prilikom vozač je povređen i zbrinut u Zdravstvenom centru u Gornjem Milanovcu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Zbog saobraćajne nezgode, saobraćaj je bio obustavljen u jednoj traci, pa se u tom delu Ibarske magistrale odvijao naizmenično.