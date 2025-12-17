Slušaj vest

Srbin (24), sa pet prethodnih osuda danas je ponovo bio pred sudom po tri tačke optužnice za silovanje svoje bivše devojke i majke njegovog deteta, a tokom procena mogli su se čuti potresni detalji o muci koju je žrtva morala da izdrži.

Mlada žena se uzalud borila protiv napada. Oni su se dešavali u proleće i leto u stanu njene svekrve, u koji se 24-godišnjak uselio ubrzo nakon početka njihove nasilne veze.

Pokušao da se brani

Jedan od napada dogodio se pošto je sakrila njegov kokain, a on ju je navodno silovao. Jednom je izgubio živce jer je ona odbila njegove ekstremne želje u krevetu, rekavši: „Ne, ne želim to.“

- Time si mi dokazala da ne pripadaš meni i da ne mogu sa tobom da radim šta god hoću - rekao joj je pre nego što ju je napao.

On je, međutim, na sudu pokušao da umanji značaj optužbi za silovanje.

- Mogla je da ustane i ode u bilo kom trenutku. Nisam joj pretio niti je obuzdavao; jednostavno se smrzla u šoku - rekao je optuženi.

Njegov advokat je takođe u jednom slučaju tvrdio da je optužba bila kršenje se*sualnog samoopredeljenja, a ne silovanje, jer nije bilo nasilja.

Napad sekirom

Još jedan uznemirujući detalj bio je napad sekirom koji se dogodio u njihovom zajedničkom krevetu. Usred noći, optuženi, koji je očigledno spavao sa sekirom koju je naručio preko Amazona ispod jastuka, navodno je probudio svoju devojku snažnim udarcima po njenom telu, čije su udarce ublažila samo posteljina.

- Nisam želeo nikoga da povredim, mislio sam da je stranac u našem krevetu. Osim toga, samo sam je lagano udario sekirom - rekao je.

Porotnici su mu zapravo poverovali, pošto njegova devojka nije povređena u incidentu. Međutim, verovali su žrtvi u vezi sa svim ostalim činjenicama. Shodno tome, kazna za muškarca, koji već služi kaznu u zatvoru Beč-Zimering, bila je stroga: pored dvogodišnje zatvorske kazne, dobio je dodatnih 5,5 godina, što je ukupno sedam godina zatvora.

Žrtvi je dosuđeno 5.000 evra odštete, što je pravno obavezujuća odluka.