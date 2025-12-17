Slušaj vest

U prethodna 24 časa u Republici Srbiji dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena deca pešaci na pešačkom prelazu, saopštio je MUP.

Na raskrsnici ulica Dimitrija Tucovića i Ognjena Price u Apatinu na pešačkom prelazu oborena je sedmogodišnja devojčica, a u Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu oboren je jedanaestogodišnji dečak.

Oba deteta zadobila su lake telesne povrede.

Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače da u vremenskim uslovima značajno smanjene vidljivosti, povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja, pre svega u zonama pešačkih prelaza i zonama škola.