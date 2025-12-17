Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su T. Đ. (1972) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Kako se sumnja, T. Đ. je od 16.1.2014. do 16.10.2025. godine, obavljajući poslove u rukovodstvu finansijskog i računovodstvenog poslovanja u privrednom društvu „EI-Elmag“ DOO Niš, iskoristila svoja ovlašćenja za obračun zarada i vršenje elektronskog plaćanja, pa je bez znanja i odobrenja direktora privrednog društva, sačinjavala naloge za prenos sredstava sa neistinitom sadržinom i vršila prenos novca sa računa privrednog društva u kome je zaposlena, na svoj lični račun.

Tom prilikom ona je, kako se sumnja, prikazivala da su navodni primaoci različiti dobavljači, na koji način je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist, a privrednom društvu pričinila imovinsku štetu u ukupnom iznosu od najmanje 50.279.724 dinara.